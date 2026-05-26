Šéf Moravského zemského hnutí končí, kvůli polití Benešovy sochy červenou barvou

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:22aktualizováno  15:22
Sledovat Metro na Googlu
Pavel Trčala odchází z funkce předsedy Moravského zemského hnutí, postu se vzdal i předseda revizní komise Zdeněk Albrecht. Reagují tak na to, že členové hnutí minulý týden nabarvili ruce sochy Edvarda Beneše v Brně před právnickou fakultou Masarykovy univerzity červenou barvou.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle Trčaly jde o nepřípustný vandalský čin, který se neslučuje s hodnotami hnutí. I když Tomáš Kočko s dalšími třemi aktivisty uvedli, že to byla jejich individuální akce, o níž předsednictvo hnutí nevědělo, podle Trčaly hnutí výrazně poškodila, řekl.

Moravští aktivisté natřeli rudou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Pavel Trčala (vpravo) se před dvěma roky podílel i na přelepení nelegálních billboardů moravskou vlajkou.
Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
11 fotografií

Kočko a další nabarvili Benešovy ruce minulou středu, zároveň na něj pověsili ceduli s nápisem „Český nácek, škůdce Moravy“. Akci uskutečnili v předvečer Sudetoněmeckých dnů, které se v Brně konaly od čtvrtka a poprvé v Česku.

Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje nejen mrtvé při odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, ale také oběti politických kroků prezidenta, konkrétně jeho paktování s českými i sovětskými komunisty. Žádají odstranění sochy, která stojí před právnickou fakultou, podle nich nemá Beneš s Masarykovou univerzitou nic společného.

Trčala tento čin odsoudil. Také uvedl, že Moravské zemské hnutí nikdy neschválilo veřejnou podporu sjezdu sudetských Němců na Moravě.

„Nikdy se nechtělo lacině za každou cenu vyjadřovat k trendy politickým záležitostem, které rozdělují společnost. Naším programem je obnova samosprávné Moravy v jejích historických hranicích, které jsou vymazané z map, a spousta lidí ani neví, kde tyto hranice jsou. Postavení, ve kterém se Morava nachází, je nespravedlivé a rozpočtové určení daní je nevyvážené. Zbytečně malé kraje zvyšují byrokracii a nerespektují zemské hranice,“ řekl Trčala.

Moravští aktivisté obarvili ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)

Když chce někdo podle něj být aktivistou, nemá být spojený s politickou stranou, kterou svým jednáním poškozuje stejně jako práci ostatních.

„Názory lze vyjadřovat civilizovanou cestou ve veřejném prostoru. S řadou Benešových kroků také nesouhlasím, ale argumentuju a nesnižuju se k činům, proti nimž se ten člověk dávno nemůže bránit,“ doplnil Trčala.

Trčala působil v Moravském zemském hnutí od roku 2018 jako místopředseda, od roku 2023 byl předsedou. V posledních osmi letech kandidoval vícekrát v různých brněnských obvodech do Senátu, zvolen nebyl. Hnutí se zúčastnilo také loňských voleb do Sněmovny, postavilo kandidátky ve čtyřech moravských krajích a získalo v nich vždy několik desetin procent hlasů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

8. den na MS v hokeji 2026: Páteční program nabídl zápasy Davida s Goliášem

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku pokračovalo pátečním programem základních skupin. Přinášíme kompletní přehled zápasů osmého dne šampionátu, výsledky i informace o televizních přenosech.

22. května 2026  23:35,  aktualizováno  26. 5. 16:53

7. den MS v hokeji 2026: Kanada, Slovensko i Švýcarsko potvrdily role favoritů

Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 ve Švýcarsku

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračovalo dalším nabitým programem. Ve čtvrtek 21. května byly na programu čtyři utkání základních skupin v Curychu a Fribourgu. Představily se týmy Kanady,...

22. května 2026  2:20,  aktualizováno  26. 5. 16:51

Na Tachovsku se v kolonách na D5 staly dvě nehody, kolona se odpoledne rozjela

ilustrační snímek

Dvě menší dopravní nehody se dnes dopoledne staly u Rozvadova na Tachovsku v kolonách na dálnici D5, které se od rána tvořily před hranicemi s Německem. Při...

26. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

6. den na MS v hokeji 2026: Program šampionátu ve středu okořenil zápas Česka s Italy

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Středeční program MS v hokeji 2026 nabídl další čtyři zápasy základních skupin včetně utkání české reprezentace proti Itálii. V duelech padlo mnoho gólů a někteří favoriti se proti outsiderům pořádně...

20. května 2026  23:30,  aktualizováno  26. 5. 16:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V garážích obchodního centra hořelo auto. Hasiči odvětrávají prostory

Požár osobního automobilu v garážích OC Westfield Chodov. (26. května 2026)

V podzemních garážích obchodního centra Westfield Chodov hořelo osobní auto. Závažnost situace aktuálně není známá, hasiči stále odvětrávají zakouřené prostory, uvedla mluvčí hasičů Jaroslava...

26. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:43

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se zaškobrtnutím potvrdilo Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídl v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce šly týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále, ale i...

20. května 2026  3:04,  aktualizováno  26. 5. 16:40

4. den MS v hokeji 2026: Češi zvládli večerní zápas, Fini překvapivě hladce ovládli odpolední šlágr

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo čtvrtým hracím dnem a fanoušci se opět mohli těšit na další porci atraktivní zápasů. Kanada zvládla roli favorita, Finsko překvapivě hladce porazilo USA....

18. května 2026  23:40,  aktualizováno  26. 5. 16:37

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetli s Dánskem. Jaké další zápasy nabídla neděle?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídl šest zápasů, Česko...

18. května 2026  8:01,  aktualizováno  26. 5. 16:36

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  26. 5. 16:34

Aeroklub slaví. K 80. výročí přiletí popřát i Mustang, známý stroj druhé světové války

North American P-51D Mustang patří mezi nejznámější letadla druhé světové...

K 80. výročí se nad rakovnickým letištěm budou prohánět historická letadla. Nebudou chybět akrobaté, parašutisté nebo vzdušný souboj. Nad rakovnickým letištěm se letos znovu rozezní burácení...

26. května 2026  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, litují místní

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...

26. května 2026  16:32

Pohřešovaného seniora z Táborska našli po dvou dnech v lese, muž je v pořádku

ilustrační snímek

Osmasedmdesátiletého Josefa Fitze z Táborska, který byl od neděle pohřešovaný, našli dnes v lese. Je zdravý a v pořádku. Senior odjel v neděli ze svého domova...

26. května 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.