Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Karolína Kučerová
  14:52aktualizováno  14:52
Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který informaci přinesl jako první, za tím stojí jeho zdravotní stav. To posléze potvrdila také mluvčí Okresního soudu Brno-venkov Michaela Janočková.
Krajský soud v Brně 15. února 2012 zahájil líčení s bývalým manželem zavraždění...

Krajský soud v Brně 15. února 2012 zahájil líčení s bývalým manželem zavraždění spisovatelky Simony Monyové - Borisem Ingrem. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Boris Ingr u Vrchního soudu v Olomouci (4. června 2012)
Simona Monyová
Simona Monyová
Simona Monyová
40 fotografií

V pátek ráno s ním reportér serveru mluvil na onkologickém oddělení fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích, kam přišel Ingr na prohlídku. Dle jeho popisu je bývalý vězeň pohublý a radost z propuštění mu kazí právě zdravotní komplikace. Na otázku, zda plánuje kontaktovat rodinu spisovatelky, reagoval negativně. „Nemám v plánu se s nimi vídat,“ odpověděl. Jeho hlavní prioritou je nyní léčba.

Ingr s dovoláním neuspěl, za vraždu Simony Monyové mu zůstalo 15 let

O předčasné propuštění se přitom snažil již několikrát, žádost ovšem soud pokaždé zamítl. Vraždy se dopustil v srpnu roku 2011, kdy při hádce sáhl po noži a spisovatelku šesti bodnými ranami usmrtil. Čin tehdy otřásl celou republikou a zvýšil jak zájem o knihy Monyové, tak i počet kontaktů na linky pomoci pro oběti domácího násilí.

Její zkušenosti pomáhaly ostatním

Právě týrání, jak psychické, tak i fyzické, předcházelo celé tragédii. Podle zdroje z blízkého okolí spisovatelky ji manžel například několik let bil. Sama Monyová tyto osobní zkušenosti často reflektovala ve svých knihách, které byly oblíbené zejména u žen. „Moje knihy odebírají některé manželské poradny jako podpůrnou terapii,“ pyšnila se tehdy spisovatelka.

Cesta k hrobu Monyové je prošlapaná, příznivci i po půl roce vzpomínají

Kromě toho se ale věnovala i humorným a oddechovým tématům, které střídala právě s těmi vážnějšími. Mezi její nejznámější tituly patří Deník citového vyděrače, Blonďatá stíhačka, Tchyně a uzený nebo Srdceboly. Celkem napsala přes třicet knih, přičemž první z nich byl v roce 1997 román Osud mě má rád.

16. srpna 2011

Seriál se snaží o niterní pohled

Její tvůrčí začátky otevřou šestidílný seriál, na kterém filmaři začali pracovat letos na jaře. Na streamovací platformu ho mají v plánu vypustit příští rok. Hlavní roli v něm ztvární Tereza Ramba. „Simona Monyová jako osobnost i její společenský přesah na mě kladou obrovskou zodpovědnost. Všichni tady k tomu přistupují s obrovským respektem, potíme tady krev,“ okomentovala herečka při natáčení na brněnské přehradě.

Nova natočí sérii o spisovatelce Simoně Monyové, hlavní roli ztvární Tereza Ramba

Seriál zachycuje kromě úspěchu a spisovatelského talentu i stinné stránky jejího života, jako je rozvod s prvním mužem, život s Ingrem a nakonec i samotnou tragédii. „Kauzu si pamatuju, když se stala. Byl jsem mladý, ale nedokázal jsem pochopit, že se to může stát někomu, kdo je takto mediálně známý. Ale může se to stát vesměs komukoliv. Je to nešťastný příběh,“ zmínil Kryštof Hádek, který v seriálu hraje jejího prvního manžela Pavla.

K celému příběhu přistupují s úctou také tvůrci. „Od počátku vývoje spolupracujeme s rodinou Simony Monyové. Jsme šťastní, že se nám podařilo navázat kontakt a získat jejich důvěru. Potkali jsme se a představili jsme jim náš záměr. Bylo důležité je přesvědčit, že nebudeme pracovat bulvárně, že nám nejde o senzaci, ale o niterný pohled,“ přiblížila kreativní producentka Klára Follová.

4. dubna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:38

Svazek obcí vybral firmu, která v Úvalech u Prahy postaví svazkovou školu

Dobrovolný svazek obcí Povýmolí vybral firmu, která v Úvalech u Prahy vybuduje svazkovou základní školu pro 810 dětí. Školu, jejíž součástí bude i sportovní...

16. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...

16. srpna 2025  16:15

Bystřické centrum Eden připomnělo průvodem dřívější oslavy konce žní

Krojovaným průvodem s kapelou dnes bystřické centrum Eden připomnělo někdejší oslavy konce žní v kraji. Děvčata nesla v košících obilné klasy i chléb, který v...

16. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Opava na podzim zahájí demolici Slezanky, nahradí ji bytové domy a kulturní sál

Několik let odkládaná demolice části panelového obchodního centra Slezanka v historickém centru Opavy by měla začít letos na podzim. Původně měla začít v létě...

16. srpna 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Brno si připomíná 380. výročí úspěšné obrany města při švédském obléhání

Brno si dnes připomíná 380. výročí úspěšné obrany města při švédském obléhání v roce 1645. Jen dopolednímu seřazení vojáků v dobových kostýmech a průvodu...

16. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

16. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Chodí maminky i dělníci. Kafe ve vyřazené tramvaji před kostelem má úspěch

Úspěšný začátek mají za sebou provozovatelé raritní farní kavárny umístěné v tramvaji T3 před kostelem sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách. Provozovna ve vyřazeném tramvajovém voze nabízí...

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Vinohradská nemocnice

Letecká záchranná služby Armády České republiky Kryštof 07 se strojem PZL W-3A Sokół přistává ve Vinohradské nemocnici v Praze.Má stanoviště na letišti Plzeň-Líně.

vydáno 16. srpna 2025  14:04

Kubánské náměstí

V Praze 10-Vršovicích na Kubánském náměstí se konal trh.

vydáno 16. srpna 2025  14:04

Jungmannovo náměstí

Lidé v horkých dnech se osvěžovali u mlžítka.

vydáno 16. srpna 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.