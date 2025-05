Tramvajová vozovna v Pisárkách přivítá hudebníky i posluchače na akci zvané Brass party v pátek 13. června. Industriální prostor ozáří světelná instalace od studia Visualove, občerstvení se bude podávat například v Party šalině.

„Napadlo to kamaráda a moderátora Jiřího Kokmotose, který přišel s informací, že vozovna byla koncipovaná k uspořádání koncertu, už když byla navrhovaná,“ přibližuje Němeček. „Letošní ročník Brno Brass Festu se nebojí hudbu přivést tam, kde ještě nebyla. Do vozovny jsme vybrali ty nejlepší zábavové žesťové kapely,“ hlásí další ředitelka festivalu Kristýna Ratajová.

Jde o vůbec první koncert v některém z prostorů Dopravního podniku města Brna (DPMB). „Od prvopočátku jsme nad novou halou uvažovali jako nad objektem, který by mohl sloužit nejen pro dopravní účely, ale i pro konání kulturních akcí. Máme tak možnost potěšit fanoušky dopravy, ale také představovat naše stavby a činnost široké veřejnosti,“ sděluje generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Specifický prostor má však svá úskalí. Akustiku ještě vyřeší nazvučení kapel, ale se zabezpečením si dopravní podnik bude muset dát víc práce. „Ve vozovně je velmi drahá podlaha se speciálním materiálem a další velmi drahé vybavení jako skenery, které se musí zabezpečit. Zároveň tam jsou samozřejmě koleje, které nebudou nijak zakryté,“ vysvětluje Němeček.

Pro tubu je třeba sedadlo navíc

Brněnský žesťový festival, který se letos bude konat počtvrté, je jediný svého druhu v Česku. Založila ho trojice nadšenců, vedle Němečka a Ratajové ještě Lukáš Daněk. „Jsme všichni tři kolegové žesťaři, vždycky jsme spolu hráli, v podstatě jsme i ve stejném čase studovali. Nejprve jsme založili Moravia Brass Band a pak agenturu Prokoncert, která pořádá festival,“ líčí Němeček.

Letošní ročník, který se koná od 12. do 16. června, nabídne v pěti dnech osm koncertů a celkem šestnáct kapel. „Jako zlatý hřeb festivalu každoročně bereme závěrečný koncert na Špilberku, kde letos budou hrát London Brass, což je věhlasné londýnské těleso sestavené z nejlepších hráčů v Británii. Toto bude jejich premiéra v Česku,“ vyzdvihuje Němeček.

Získat tak zvučný pojem na festival podle něj nebylo tak těžké. Složitější bylo sladit termíny a zařídit dopravu souboru do Česka.

„Cestovat s tak velkými nástroji, jako je tuba, je dost náročné. Navíc mají muzikanti často špatné zkušenosti s přepravními společnostmi. Tuba je dokonce tak velký nástroj, že se pro ni musí objednávat sedadlo navíc. Ale zkuste letecké společnosti vysvětlit, že nejde o člověka a nemá své jméno ani rodné číslo,“ odhaluje žesťový nadšenec.

„Na dnešní dechovce moc důchodců nenapočítáte“

Ten přiznává, že ve společnosti je tendence házet všechny žesťové nástroje do jednoho pytle s dechovkou. „Bojovali jsme s tím hodně na začátku. Když jsme založili Moravia Brass Band a řekli jsme někomu svůj název, odpověděli: no jo, nějaká dechovka. Nevím, proč si to lidi takhle spojují,“ stýská si Němeček.

Přitom žestě nejsou jenom trumpeta a rozhodně nehrají jen v dechovce. Navíc dechovka je dnes velmi populární, a to nejen u starších lidí. „Přijďte se podívat na jižní Moravu na hody a moc důchodců tam nenapočítáte. Ani v kapele, ani na placu před kapelou. Je tam tisíc lidí mezi 15 a 25 lety, kteří se na dechovku baví do tří do rána,“ vzkazuje Němeček.

S dechovkou však nesoupeří. Jedním z hlavních cílů Brno Brass Festu je popularizace hudby jako takové. „Množství lidí, kteří hrají na hudební nástroje, se zmenšuje. Hraní není jednoduché a děti mají mnoho jiných a jednodušších podnětů zábavy,“ podotýká hudebník.

Víra v dobré počasí

Děti i dospělé se k zájmu o žesťové nástroje snaží přilákat i veřejnou ukázkou dechových hudeb na náměstí Svobody. Kvůli těmto koncertům mohou organizátoři počet návštěvníků festivalu pouze odhadovat. Ve stejnou dobu navíc městem projíždí závod Tisíc mil československých v rámci akce Zábava pod hradbami. I se všemi turisty se odhad návštěvníků na loňském ročníku festivalu vyšplhal na 15 tisíc.

Brno Brass Fest Koná se v Brně od 12. do 16. června. Na některé koncerty jako Brněnské poledne nebo Edukativní koncert je vstupné zdarma. Podrobnosti na brnobrassfest.cz. Vybrané koncerty: Moravia Brass Band – The Original : vstupné 590 – 1 190 Kč, 12. června 19:00, Biskupský dvůr

: vstupné 590 – 1 190 Kč, 12. června 19:00, Biskupský dvůr Brass Party : vstupné 666 – 999 Kč, 13. června 19:00, Vozovna Pisárky

: vstupné 666 – 999 Kč, 13. června 19:00, Vozovna Pisárky Přehlídka dechových hudeb : vstupné zdarma, 14. června 10:00, náměstí Svobody

: vstupné zdarma, 14. června 10:00, náměstí Svobody London Brass: vstupné 790 – 1 790 Kč, 15. června, Špilberk

S podobnou účastí počítají organizátoři i letos. „Prodané vstupenky naznačují, jaká návštěvnost asi bude. Máme skoro všechny koncerty open air, takže jsou hodně závislé na počasí. Zatím nám vždycky vyšlo počasí pěkné, to musím zaklepat, snad to tak bude i letos,“ doufá Němeček.

Pokud by byla předpověď opravdu nepříznivá, museli by pořadatelé vracet vstupenky. „Sehnat v daný den sál pro 600 až 800 lidí není úplně jednoduché, to se nevleze ani do besedního domu. Rezervace se dělají hodně dopředu a nemáme to uzpůsobené na vnitřní prostory,“ říká Němeček.

V případě smůly by nezbylo než si počkat na další ročník, na který již mají pořadatelé připravený mimořádný tahák. „Máme domluvené Vienna Brass Connection, což je větší uskupení z Vídně. Jsou to žesťové sekce z vídeňské filharmonie a vídeňské opery. Moc se na ně těšíme, protože jsou tam opravdu skvělí hráči,“ láká Němeček.