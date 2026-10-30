Brno čeká 17. listopadu festival Brněnský 17. i derniéra festivalu Janáček Brno

Při oslavách Dne boje za svobodu a demokracii v Brně vyvrcholí 17. listopadu závěrečným představením hudební festival Janáček Brno. Uskuteční se také pouliční festival Brněnský 17. Jeho pořadatelé promění centrum města v prostor pro setkávání a diskuse. Zatím není zřejmé, zda a jak se na programu akcí projeví současný odpor části společnosti proti vládnímu návrhu na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.
Letošní ročník festivalu Brněnský 17. podle pořadatelů staví na myšlence, že svoboda není pasivní podívaná, ale vyžaduje společné jednání. Program propojí tři tematické roviny: paměť, současnost a budoucnost. Dopolední část začne v 10:00 v Krytu 10-Z v Husově ulici zážitkovou divadelní stezkou Divadla Polárka s názvem Do puntíku – Co šeptá Pravda ve tmě.
Středobodem oslav se stane náměstí Svobody. Od 13:00 do 16:00 pořadatelé připravili tvořivé dílny, diskuse a interaktivní stanoviště. V 16:00 začne hlavní program na pódiu koncertem kapely Polaris z Divadla Polárka. Symbolický vrchol přijde v 17:11, kdy se náměstím rozezní Modlitba pro Martu a státní hymna, na které naváže závěrečné hudební vystoupení.
Kulturní tečku za svátečním dnem obstará závěrečný večer festivalu Janáček Brno v Janáčkově divadle. Na programu je scénické spojení opery Z mrtvého domu s Glagolskou mší. Inscenace propojuje Janáčkovu myšlenku mravní síly, naděje a víry v člověka i v těžkých podmínkách sibiřské věznice, čímž vyzdvihuje humanistický odkaz skladatelovy tvorby.