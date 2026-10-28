Brno-Černovice povedou Společně pro Černovice a lidovci, starostou bude Kotík

Koaliční smlouvu pro nadcházející čtyři roky podepsalo v brněnských Černovicích vítězné uskupení Společně pro Černovice a lidovci. Koalice bude mít v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu 11 mandátů. Vítěz voleb Společně pro Černovice jednal o spolupráci i s dalšími uskupeními, koalici se nakonec rozšířit nepodařilo, uvedl na facebooku. Starostou městské části bude lídr uskupení Společně pro Černovice Ladislav Kotík. V čele radnice vystřídá Petru Quittovou, která bude se svým uskupením Černovičtí patrioti v opozici.
Volby v říjnu v Černovicích vyhrálo uskupení Společně pro Černovice se ziskem deseti mandátů. Černovičtí patrioti skončili na druhém místě se čtyřmi mandáty. Lepší Černovice získaly čtyři křesla, ODS připadly dva mandáty, lidovcům jedno křeslo.
Místostarostkou městské části bude podle koaliční smlouvy Jana Přikrylová za Společně pro Černovice. Funkci bude zastávat jako uvolněná, tedy plně placená představitelka městské části. Na starosti bude mít bytovou a sociální politiku. Neuvolněnou místostarostkou za lidovce bude Veronika Chabičovská, které připadne školství a kultura. Veronika Hladíková za Společně pro Černovice bude neuvolněnou místostarostkou pro územní plánování, rozvoj a dopravu.
Opozice, ve které vedle Černovických patriotů usednou Lepší Černovice a ODS, by měla získat předsedu, místopředsedu a člena v kontrolním výboru. Dva členy by měla mít i ve finančním výboru.
Mezi priority nové koalice patří bytová politika. "Nastavíme jasná a spravedlivá pravidla přidělování obecních bytů, posílíme kontrolu zakázek a zlepšíme fungování bytového odboru i komunikaci s nájemníky," píše se v koaliční smlouvě. Koalice se chce zaměřit také na řešení problémů s parkováním nebo dokončení kavárny v parku Řehořova.
"Do 100 dnů od ustavení vedení městské části představíme harmonogram naplňování programových priorit, včetně konkrétních úkolů pro první rok. Plnění programu budeme pravidelně veřejně vyhodnocovat," uvádí se ve smlouvě.
Quittová, která míří do opozice, nedávno ČTK řekla, že výsledek voleb přičítá zčásti tomu, že se mění struktura občanů v Černovicích a že chtějí změnu. "Jestli bude k lepšímu, to se ukáže, až povedou radnici," poznamenala tehdy.
Po volbách v roce 2022 koalici vytvořili Černovičtí patrioti vedení starostkou Petrou Quittovou, ČSSD, ANO, KDU-ČSL a ODS. Koalice vznikla bez vítěze voleb Společně pro Černovice.