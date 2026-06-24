Brno chce koupit podíl drobných akcionářů Brněnských vodáren a kanalizací

Brno chce od drobných akcionářů Brněnských vodáren a kanalizací (BVK) odkoupit akcie. Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií schválili brněnští zastupitelé na úterním zasedání. BVK vlastní z 51 procent město, podíl 46,3 procenta má francouzská společnost Suez, zbytek mají právě drobní akcionáři. Brno chce odkoupit i podíl společnosti Suez, jednání se však zadrhla na ceně. Náměstek primátorky René Černý (Nezávislý, dříve ANO) předpokládá, že krok bude směrem k francouzskému akcionáři výrazným signálem.
Na jaře 2024 se vyjednávací týmy dohodly, že firma z BVK odejde v horizontu osmi a půl roku. Následně bylo nutné najít kompromis ve způsobu ocenění francouzského podílu a v částce samotné. Loni na jaře se však jednání se Suez zastavila. Strany se nedohodly na ceně. "Je to vzkaz, že to myslíme vážně," řekl Černý. Doplnil, že díky odkupu podílu drobných akcionářů by mohlo mít další vedení města jednodušší vyjednávání o odkupu podílu francouzské společnosti.
Kupní cenu jedné akcie stanovil znalecký posudek na 720,61 koruny, plyne z materiálu pro zastupitele. Maximální kupní cena všech akcií činí podle posudku 21,618 milionu korun. Nabídka na odkup je dobrovolná, akcionáři ji mohou, ale nemusí přijmout. Pokud ji nepřijmou, zůstávají dál akcionáři společnosti, uvádí materiál.
Téměř stoprocentní vlastnictví by městu podle jeho vedení zajistilo větší kontrolu nad správou, provozem i rozvojem vodohospodářské infrastruktury. Pozitivně by to ovlivnilo cenu vodného a stočného, kterou by město regulovalo, zároveň by mělo volnější ruku při rozhodování o tom, zda vyplácet dividendy, nebo je nechat na investice, řekla v minulosti primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).