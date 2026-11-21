Do cen bydlení v Brně se podle nového radního pro majetek a bytovou výstavbu Matyáše Svobody (ODS) promítá i vysoká kvalita života ve městě. Nelze tedy očekávat, že by se cena snížila, pokud by zároveň neklesla kvalita života či dostupnost služeb, to však není ničím zájmem, uvedl Svoboda v rozhovoru s ČTK. Klíčem pro výstavbu bytů je podle něj spolupráce se soukromým sektorem. Za reálný cíl má, aby za čtyři roky přibylo v Brně okolo 1000 bytů. Projekty družstevního bydlení chce podrobit revizi, považuje je spíše za slepou uličku.
Cílem Svobody je zařídit, aby cena bytů v Brně už nerostla a spíše stagnovala. Dosáhnout toho podle něj lze ve spolupráci s developery. Důležité je nastavit podmínky, které by investory motivovaly opravdu stavět a lokality neblokovat. Proto chce město do plánovacích smluv dávat termíny, za jejichž nedodržení by hrozily sankce. Město zase může pomoct tak, že zařídí výstavbu infrastruktury.
Vizí Svobody je, že by pak investor třeba přenechal výměnou za pozemek či vybudování infrastruktury nějaký bytový dům městu. "Rád bych se ale vyvaroval tomu, aby město dostávalo v bytových domech jeden dva osamocené byty," uvedl radní s tím, že takový postup je administrativně náročný a neefektivní. Brno dlouhodobě chce mít 15procentní podíl městských bytů ze všech bytů. Svoboda nepředpokládá, že by tohoto čísla za čtyři roky dosáhl, chce však zamezit tomu, aby podíl klesal. Loni byl podíl pod 14 procenty, před tím ale dlouhodobě snižoval.
Naopak cestu Svoboda úplně nevidí v družstevním bydlení. Město se má podle něj postarat o zranitelné skupiny obyvatel, případně o skupiny lidí klíčové pro fungování města. "Pak je segment lidí, kteří si mohou dovolit vlastní bydlení. A když se člověk podívá na to, kolik družstevní bydlení reálně stojí, dostávám se pomalu na úroveň těch lidí, co si mohou vlastní bydlení dovolit," vysvětlil Svoboda. Cena za metr čtvereční družstevního bytu v Brně je lehce pod 110.000 korunami.
"Byl bych rád, kdyby město dostavělo projekty, které jsou zasmluvněné směrem k družstevníkům," řekl Svoboda. U dalších plánuje revizi. Domnívá se však, že projekty bez uzavřených smluv zřejmě pokračovat nebudou.
Pro stavbu bytů chce Svoboda pracovat nejen se stávajícími možnostmi, ale hledat i nové příležitosti a řešit lokality, které jsou zatíženy různými problémy. "Na konci volebního období tam nebudou stát městské byty, ale můžu to předat svému nástupci ve stavu, kdy je ta lokalita, nebo její část, vyřešená," plánuje Svoboda.
Hned po nástupu do funkce začal zjišťovat, kolik je v městských částech bytů, které jsou neopravené déle než šest měsíců a proč. Chce hledat cestu, jak je co nejrychleji zase vrátit do oběhu. Město podle něj drží také ještě bytové domy, u nichž se historicky také plánovala privatizace. Dnes jsou třeba opuštěné. U nich chce radní zjistit, zda bude lepší je opravit, nebo je nahradit novostavbou. "Určitě ale není cílem aktuálního vedení, aby se tyto domy prodávaly," zdůraznil. Jaké nemovitosti má město prodávat a jaké si naopak ne, záleží dle radního na konkrétní lokalitě.
Nový radní pro majetek a bytovou výstavbu je synem Richarda Svobody, který byl brněnským primátorem v letech 2004 až 2006. Jestli však někdo Matyáši Svobodovi někdy rozmlouval angažmá v politice, byl to podle něj jeho otec. Zájem o politiku u něj vzbudilo třeba i to, že mohl otce při práci pozorovat. Ačkoli se jí dřív aktivně věnovat nechtěl, nově vede i brněnskou buňku ODS. Na červnovém řádném sněmu by Svoboda rád pozici předsedy obhajoval.