Brno získalo prostory pro Janáčkovo muzeum, vilu směnilo s biskupstvím

O vilu, postavenou mezi Kounicovou a Smetanovou ulicí v širším centru Brna, usilovalo město dlouhodobě. S Biskupstvím brněnským ji směnilo za budovu bývalé německé reálky v Jánské ulici, kde pro změnu působil slavný botanik Gregor Johann Mendel a představil zde svůj objev zákonů dědičnosti.

„O této směně se jedná takřka po celou novodobou existenci České republiky. Moc si vážím toho, že se ji podařilo dovést do zdárného konce. Městu se tím otevírá možnost do budoucna v Chleborádově vile zřídit Muzeum Leoše Janáčka. Města jako Praha či Lipsko už své hudební velikány uctila, Brno se k nim nyní připojí,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Zdůraznila, že právě v této vile působil Janáček jako ředitel a pedagog varhanické školy, navíc v domku její zahrady strávil posledních osmnáct let svého života.

Směnu stvrdila ve středu symbolická výměna klíčů. Podle Vaňkové nyní nastává další náročná etapa, a to zřízení muzea. „Preferovanou variantou pro nás je, aby zřizovatelem a provozovatelem bude Moravské zemské muzeum. Čekají nás rozhovory o tom, kdo povede rekonstrukci vily. Pracujeme i s variantou, že by se na provozu podílelo i Muzeum města Brna v čele s panem ředitelem Šolcem,“ nastínila.

Město chce muzeum otevřít k příležitosti 100. výročí úmrtí Leoše Janáčka v roce 2028.

53 milionů korun doplatí Brno Biskupství brněnskému navíc k směně budov.

Současným nájemníkem vily je Základní umělecká škola varhanická, navíc v budově sídlí Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Pravděpodobně je čeká stěhování. „Pokud v Chleborádově vile zřídíme muzeum, nebude možné, aby v ní sídlila i základní umělecká škola,“ potvrdila Vaňková. Město se zavázalo, že pokud by nájemní vztah vypovědělo v následujících pěti letech, nabídne nájemci jiné adekvátní prostory. Ty magistrát podle slov Vaňkové hledá už nyní.

Směnu schválilo brněnské zastupitelstvo loni v listopadu. „Podle znaleckých posudků byla cena bývalé školy v Jánské asi o 53 milionů korun vyšší. Tento rozdíl biskupství městu doplatilo,“ doplnil radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Biskupství tak získalo prostory pro svou základní školu. „Řadu let slýcháme od rodičů, kteří chtějí dát dítě do církevní základní školy, že ta jediná v Brně v Lerchově ulici má omezené kapacity. Tahle škola je navíc spádová z jiných částí. Kromě toho jsme získali budovu s příběhem. Téměř patnáct let tam vyučoval fyziku vědec a kněz Gregor Johann Mendel,“ uvedl biskup Pavel Konzbul.

Brněnský biskup Pavel Konzbul (vlevo) a primátorka Markéta Vaňková v budově bývalé školy na adrese Jánská 22, kterou získalo Biskupství brněnské. (29. ledna 2025)

Biskupství už vybralo ředitele, který bude mít za úkol připravit vzdělávací program a sehnat učitele. „Škola by se mohla zaměřit na výuku nadaných dětí, hlavně na ty, které se nedostanou na osmiletá gymnázia,“ doplnil Konzbul.

Kromě toho čekají budovu v Jánské ulici opravy. „Předpokládáme, že budeme dělat postupnou rekonstrukci, asi po patrech. Nebudeme čekat na opravu celého domu, a protože se škola nezaplní najednou celá, doufáme, že ve školním roce 2026/27 otevřeme několik tříd. Kapacita je na každý stupeň dvě třídy,“ vysvětlil biskup. V budově v současnosti sídlí i mateřská škola, která v ní ještě několik let zůstane.