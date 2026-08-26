Brno chystá rozšíření kapacit pro seniory na více místech

V Brně je podle magistrátu 11 lokalit vhodných pro výstavbu nových zařízení pro seniory nebo navýšení kapacit těch současných. Rada města dnes schválila investiční záměr prvního z projektů, kterým je novostavba Domova pro seniory v Žebětínské ulici. Město o tom informovalo na webu. Seznam lokalit vychází z městského Plánu péče o seniory do roku 2050, v září jej bude schvalovat zastupitelstvo.
"Péče o seniory bude v následujících letech jedním z hlavních sociálních témat, která budou stát a samosprávy řešit. Chceme tomu jít naproti a připravit infrastrukturu v Brně tak, aby byly kapacity navýšeny co možná nejvíce. Ve spolupráci s Majetkovým odborem Magistrátu města Brna a Kanceláří architekta města Brna byly vytipovány a prověřeny lokality, kde by mohly nové domovy vzniknout nebo kde by byla možná přístavba stávajících zařízení," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Přístavba by byla možná u domovů pro seniory Okružní, Podpěrova a Holásecká, nová zařízení by mohla vzniknout v lokalitách Červený kopec, Modřická, Jeneweinova, Medlánky nebo Vinohrady, kde by byla vhodná tři místa.
Samospráva chce dále spolupracovat se soukromým sektorem, jako je tomu u výstavby v Nopově ulici nebo u plánované přístavby domova na Kociánce. Rozšíření kapacit je možné i u zařízení jiných zřizovatelů, například v Hospici sv. Alžběty nebo v areálu DZR NADĚJE v Arménské ulici.
Jedním z prvních projektů, které získávají konkrétní obrysy, je Domov pro seniory v Žebětínské v Kohoutovicích. Vzniknout by měl mezi ulicemi Žebětínská a Bašného. Radní dnes schválili investiční záměr pro výstavbu tohoto zařízení.
"Šlo by o domov pro seniory s kapacitou 140 míst a veškerým zázemím, jako je kuchyně, jídelna, prostory pro personál, prádelna. Objekt by byl maximálně čtyřpatrový s tím, že by druhé až čtvrté podlaží bylo určeno pro bydlení seniorů a ke společenskému setkávání. Samotná stavba by mohla začít po vypracování dokumentace a zajištění veškerých povolení v řádu několika let. Odhad nákladů je v několika stovkách milionů korun, přesnější údaje budeme mít po zpracování projektové dokumentace," uvedl náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS).