Brno dnes o prodeji pozemků za Lužánkami pro nový fotbalový stadion nerozhodlo

Brněnští zastupitelé dnes o prodeji pozemků za Lužánkami nerozhodli. Hlasovat o něm budou až po zpracování revizního znaleckého posudku a zajištění dalších podkladů. O pozemky, na kterých stojí zchátralý fotbalový stadion, má zájem fotbalová Zbrojovka Brno. Jako jediný zájemce vzešla z koncesního řízení, místo starého stadionu tam chce postavit nový.
Hlasování předcházela dlouhá debata především o odlišných cenách pozemků, které vyplynuly ze znaleckých posudků Zbrojovky a města. Odchylka cen by totiž v konečném důsledku mohla ohrozit platnost smlouvy.
O prodeji zastupitelé rozhodnou bezprostředně poté, co shromáždí všechny potřebné podklady, včetně revizního znaleckého posudku, který prověří správnost obou předchozích znaleckých posudků.
Znalecký posudek, který si nechalo zpracovat město, dospěl k hodnotě pozemků přes 400 milionů korun včetně 202 milionů za zbourání starého stadionu. Znalecký posudek pro Zbrojovku pozemky ocenil na 167,7 milionu korun. Protože po započítání nákladů na demolici by byla nabídka záporná, nabídl klub za pozemky nakonec 207 milionů korun. Brno by tak po odečtení nákladů za demolici, kterou by měl zajistit koncesionář, dostalo za pozemky pět milionů.
Právní analýza, kterou si město nechalo zpracovat, však konstatovala, že nabídnutá částka se výrazně odchyluje od ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, který si objednalo Brno. Odchylka představuje podle analýzy riziko, že by prodej mohl být posouzen jako poskytnutí veřejné podpory.
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) zamýšlenou stavbu nového stadionu podpořila. "Zároveň musíme ctít zákon a vzhledem k tomu právnímu posouzení, které bylo předestřeno, nevidíme reálnou možnost (rozhodnout) v dané věci tak, jak bylo původně navrženo," řekla primátorka. "Klidně budu hlasovat pro prodej pozemků za korunu, jenom to potřebuji mít právně podchycené," podotkla.
Na úvod jednání navrhla primátorka dokonce bod zcela stáhnout z programu. V prvním hlasování návrh uspěl, její náměstek Filip Chvátal (KDU-ČSL) však hlasování zpochybnil. Při opakovaném hlasování se už bod z programu stáhnout nepodařilo.
Opoziční zastupitel Tomáš Koláčný (Piráti) kritizoval například znalecký posudek, který si nechalo zpracovat město. Výhrady k němu měl i lidovecký zastupitel Petr Hladík. "Cena obvyklá byla podle mě stanovená nabídkovou cenou. Ukažte mi jinou firmu, která je ochotná investovat miliardy do nového fotbalového stadionu. Proč jste nenastavili minimální cenu v koncesním řízení, pokud ji považujete za nízkou, sami jste si smlouvu zpochybnili," řekl Hladík na adresu právní kanceláře, která připravovala jak koncesní řízení, tak zmíněnou právní analýzu. Zasedání se účastnilo i několik fanoušků fotbalového klubu.
Majitel fotbalové Zbrojovky Vojtěch Kačena uvažuje o výstavbě stadionu v Brně za tři miliardy korun. Přemýšlí o kapacitě 30 až 35 tisíc diváků, řekl sedmačtyřicetiletý podnikatel v obsáhlém rozhovoru Hospodářským novinám. Zbrojovka suverénně vyhrála druhou ligu a po třech letech se vrací do nejvyšší soutěže.
Novou arénu by nejraději viděl na tradičním místě. "Chápu, že to je komplexní otázka, ale nejlépe mi z toho vycházejí Lužánky, kde už legendární stadion Zbrojovky stával a kam chodily ty velké návštěvy," uvedl Kačena.