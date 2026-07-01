Zaplatit poplatek za psa nebo vyplnit žádost o byt mohou Brňané ode dneška prostřednictvím Portálu občana Brno. Systém nabízí 13 formulářů, postupně se budou digitalizovat i další, sdělil dnes novinářům radní pro informační technologie Tomáš Aberl (TOP 09). Na portál se lidé přihlásí pomocí Identity občana.
"Do první fáze jsme zahrnuli bytovou oblast, čili žádosti o různé typy bytů, evidenci psů nebo vítání občánků. Jednoduše se dá podat žádost o vydání rybářského lístku nebo oznámení o konání shromáždění. Přímo přes portál lze přes QR kód uhradit i poplatky. Napojené jsou i další portály státní správy, například Portál dopravy pro elektronickou žádost o vydání řidičského průkazu," řekl Aberl.
Příprava portálu začala loni v lednu, stála deset milionů korun. Portál se v budoucnu stane součástí jednotné aplikace města Brna, pro kterou nyní město hledá zhotovitele. V ní by si lidé měli vyřídit parkovací oprávnění nebo platbu za odpady, jejím prostřednictvím by dostávali také upozornění třeba v případě hrozícího nebezpečí. Zakázka zahrnující i tříletou údržbu by neměla stát více než 107 milionů korun, uvedl už dříve Aberl.