Brno škrtá z plánů svou „magistrálu“, dopravu pojme městský okruh a běžné ulice

Oldřich Haluza
  6:12aktualizováno  6:12
V územním plánu se objevuje už od 60. let minulého století. Brněnská třída, dříve označovaná jako Nová městská třída, měla plnit stejnou funkci jako pražská severojižní magistrála, tedy vést tranzitní dopravu od jihu na sever přes střed, respektive vnitřní část města. Z dnešního pohledu se však jedná o překonanou myšlenku, z klíčového dokumentu pro rozvoj Brna proto v nejbližších letech zmizí.
Vizualizace Brněnské třídy, která byla plánována od 60. let 20. století a měla...

Vizualizace Brněnské třídy, která byla plánována od 60. let 20. století a měla vést dopravu vnitřkem města. Brno se od ní však rozhodlo ustoupit. | foto: KAM Brno

Brněnská třída v návrhu územního plánu. Tato magistrála byla plánována od 60....
Mapa znázorňující Brněnskou třídu. Ta byla plánována od 60. let 20. století a...
Poblíž řeky Svitavy v Brně má vzniknout nová ulice Koželužská, která bude...
Na třicet metrů širokou Brněnskou třídu se vejdou pruhy pro auta, MHD i...
9 fotografií

Městští zastupitelé už schválili zpracování změny územního plánu, která obsahuje definitivní vypuštění bulváru. Po dokončení musejí úpravu ještě posvětit.

„Náhled na vztah aut a měst se od 60. let na většině evropského kontinentu změnil a Brno se stejně jako jiná města vydalo cestou okruhu, který má širší centrum ochránit před silnou automobilovou dopravou. S tím je zvyšování kapacity pro průjezd městem v rozporu, což vedlo k debatě o zklidněné silnici, ale otevřelo otázku potřebnosti rozsáhlých demolic,“ vysvětluje mluvčí Kanceláře architekta města Brna (KAM) Šárka Reichmannová.

Méně aut, víc života. Nová Brněnská třída zná po letech dohadů svou podobu

Významnou část dopravní zátěže z vnitřní části města má v Brně převzít velký městský okruh, hlavně po dokončení jeho východní části. Pracovníci KAM s městem připravili technickou studii pro širší území Radlasu vymezené řekou Svitavou a ulicemi Cejl, Koliště a Hladíkova.

„Definitivně vypouští Brněnskou třídu, tranzitní silnici centrem města. Do území naopak nově přináší vzájemně propojené plochy městské zeleně, odkryté koryto Svitavského náhonu, řeší plochy občanské vybavenosti, školství a sportu,“ shrnuje Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.

Vizualizace Brněnské třídy, která byla plánována od 60. let 20. století a měla vést dopravu vnitřkem města. Brno se od ní však rozhodlo ustoupit.
Brněnská třída v návrhu územního plánu. Tato magistrála byla plánována od 60. let 20. století a měla vést dopravu vnitřkem města, Brno se od ní však rozhodlo ustoupit.
Mapa znázorňující Brněnskou třídu. Ta byla plánována od 60. let 20. století a měla vést dopravu vnitřkem města, Brno se od ní však rozhodlo ustoupit.
Poblíž řeky Svitavy v Brně má vzniknout nová ulice Koželužská, která bude dopravním významem srovnatelná s Cejlem nebo Křenovou.
9 fotografií

V územním plánu platném od konce loňského ledna Brněnská třída začíná v křižovatce ulic Zvonařka a Řeznická, končí na severu vyústěním do Bratislavské. Kopíruje přitom souběžně vedoucí Dornych a Koliště. Její vybudování by si vyžádalo velké bourání, což se ukázalo jako nežádoucí.

Některé tamní budovy jsou ovšem dnes v horším stavu, protože se čekalo, co s myšlenkou bude, a mezitím se do nich neinvestovalo. „Třída není pro rozvoj území a obsluhu města potřeba. Konečně jsme se jí zbavili,“ říká radní pro územní rozvoj Petr Bořecký (ANO).

Roli sběrné komunikace převezme jiná trasa

Dopravní podnik města Brna (DPMB) po bulváru plánoval vést dnešní autobusovou linku 67, jež mohla být elektrifikovaná kvůli nasazení trolejbusů, a mít proto i jiné číslo. Z pohledu systému MHD by ale třída plnila spíš doplňkovou funkci, výrazně důležitější je nová tramvajová trať z Tkalcovské přes Masnou na nové nádraží.

S touto propojkou Cejlu a Křenové počítá i územní plán. Právě tato trasa má v oblasti plnit místo Brněnské třídy funkci takzvané sběrné komunikace, tedy sloužit pro větší objem dopravy. Z Masné bude pokračovat na sever, protne Křenovou, povede přes budoucí zástavbu na místě dnešního areálu Šmeral a bývalých plynáren, napojí se do Tkalcovské a na Cejl.

Okruh i trať v Brně už mají svou podobu, k zahájení stavby je však daleko

Budoucí ulice poblíž Svitavy už má i název: Koželužská. „Dopravním významem bude srovnatelná s Cejlem nebo Křenovou,“ připodobňuje Reichmannová. Počítá se s tím, že po ní budou jezdit tramvaje.

„Je důležitá pro obsluhu území přilehlého ke Koželužské a Tkalcovské. Ještě důležitější je z hlediska systému tramvajové dopravy jako celku. Dnešní ‚úzká hrdla‘ do nového Jižního centra – viadukty Křenová a na Nových sadech – jsou už za hranou propustné kapacity. Potřebujeme tedy další trasy ze severu na jih nejen pro případ havárií, ale hlavně pro běžný provoz a navyšování kapacity linek MHD,“ poukazuje dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

Zvětší se zelené lokality

Okolo Brněnské třídy se chystá několik developerských projektů na místě brownfieldů – ať už bývalý Dřevopodnik, Mosilana, či chytrá čtvrť Špitálka. Nová Vlněna už dokonce z velké části stojí. Auta ze zastavěných bloků mají zamířit do stávající sítě bočních ulic, jež se rozroste o další. Vznikne například nová ulice ústící do Koliště u domu číslo 65 vedle železničního viaduktu.

Jeden z developerů – firma Financial Consortium připravující od roku 2016 přestavbu Mosilany – dlouho čekal na vyřešení otázky Brněnské třídy, protože jeho areál protíná Svitavský náhon.

Ze zpustlých míst mohou být na čas zahrady, pomohou znevýhodněným i ekologii

„Její vyřazení je pro nás důležitým faktorem z hlediska řešení dopravní obslužnosti budoucí zástavby. Stávající rezervu pro tuto dopravní plochu bychom mohli využít nejen pro novou obslužnou silnici, ale současně i pro městskou zeleň. S tou se, mimo jiné, samozřejmě počítá i v rámci bohatě řešeného veřejného prostoru podél toku Svitavského náhonu,“ nastiňuje za vlastníka areálu Jiří Filip s tím, že s KAM ještě musí dořešit věci týkající se zeleně.

Zrušení třídy má výhodu právě ve vztahu k vodnímu toku, jenž v její jižní části teče v nejbližším sousedství plánované trasy. Umožní totiž ponechat nezatrubněné koryto v delším úseku a zvětšit zelené plochy v lokalitě, kde je nedostatek parků. „Proto byl navržen lineární park podél náhonu, který jednotlivým majitelům brownfieldů bere jen malou část pozemků, a přitom v očích potenciálních obyvatel novou výstavbu velmi zatraktivňuje,“ poznamenává Reichmannová.

Náhradou za Brněnskou třídu bude mix běžných ulic a průchodů okolo náhonu s nádechem parku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Stanice metra Flora se zavře 2. února. Při generální opravě se zbaví sovětských eskalátorů

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...

Stanice Flora na lince A pražského metra se letos na 10 měsíců uzavře. Po více než 45 letech provozu ji čeká generální oprava. Zbaví se při ní starých sovětských eskalátorů, dostane i nové osvětlení....

7. ledna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Brno škrtá z plánů svou „magistrálu“, dopravu pojme městský okruh a běžné ulice

Vizualizace Brněnské třídy, která byla plánována od 60. let 20. století a měla...

V územním plánu se objevuje už od 60. let minulého století. Brněnská třída, dříve označovaná jako Nová městská třída, měla plnit stejnou funkci jako pražská severojižní magistrála, tedy vést...

7. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Popeláři odvážejí odstrojené vánoční stromky, skončí v městské kompostárně

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a...

Usychající vánoční stromy mohou lidé nechat bez obav u kontejnerů. Tradiční služba, která pro pracovníky technických služeb uzavírá nejvýznamnější svátky roku, má v městech a obcích Moravskoslezského...

7. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

vydáno 7. ledna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fotosoutěž Metra: Nejlepší vánoční fotky s balicím papírem odměněny. Vítěz dostal 500 korun

Loni zabalil dárky deník Metro

Zdánlivě obyčejné noviny, které se na pár dní proměnily v součást svátečních okamžiků u vánočních stromků po celé republice. A vy jste nám ukázali, že papír z Metra umí balit víc než jen zprávy. Umí...

7. ledna 2026

Zákaz elektrokoloběžek v MHD neplatí pro všechny. Držitelé ZTP mají výjimku

Invalida měl mít choutky. (ilustrační foto)

Od nového roku nesmí do metra elektrická kola či koloběžky, zákaz se ale většiny kompenzačních pomůcek netýká. Přinášíme přehled, se kterými pojízdnými zdravotnickými prostředky osoby s průkazem ZTP...

7. ledna 2026  4:02,  aktualizováno  4:02

Ústavní soud vyhlásí nález k peněžitému trestu a jeho přeměně na vězení

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí nález k problematice peněžitého trestu a jeho přeměny na trest vězení. Důležitou roli v případu hraje chyba Vrchního soudu v...

7. ledna 2026,  aktualizováno 

Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

V Praze vznikla petice, která požaduje ukončení výměny původního veřejného osvětlení za LED svítidla s bílým světlem. To je v noci podle iniciativy Chraňme pražskou noc škodlivé pro lidské zdraví,...

6. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

Přístřešek bezdomovců v Brně (6. prosince 2026)

V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby...

6. ledna 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Brůna se jde bodnout? Voyo si zase hraje na Netflix. Markovič je český Mindhunter

Záběr ze série Metoda Markovič: Hojer

Na seriál Metoda Markovič: Hojer se mi ukrutně dobře kouká. Jasně, příběh založený na nejslavnějším případu kriminalisty Jiřího Markoviče, respektive jeho na tehdejší poměry netradičním vztahu se...

9. února 2024,  aktualizováno  6. 1. 21:04

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Desítky tisíc lidí v Praze jsou bez tepla, zprovoznění začne od 23. hodiny

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je od brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týká se až 11 tisíc domácností. Podle mluvčího radnice Aleše...

6. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  21:04

Nominace na ZOH 2026: Rulík míchá zlatý tým, na olympiádu bere 19 mistrů světa

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace už zná většinu jmen pro olympijský turnaj v Miláně. Hlavní kouč Radim Rulík vsadil na osvědčené šampiony z domácího mistrovství světa i na hvězdy NHL. V nominaci nechybí...

6. ledna 2026  16:06,  aktualizováno  20:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.