Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Právě cesta formou zmíněného koncesního řízení je podle radního Tomáše Aberla (TOP 09) jakousi pojistkou města, aby v lokalitě vznikl skutečně nový fotbalový stánek. Přímý prodejem parcel by město kontrolu ztratilo.
Majitel Zbrojovky a miliardář Vojtěch Kačena při středečním jednání s radními znovu deklaroval, že arénu postaví na své náklady, na což vedení města reagovalo tímto prvním reálným krokem, který by měl směřovat k podstoupení zmíněných pozemků Kačenovi. „Řízení chceme vyhlásit v nejbližších týdnech,“ sdělil radní.
Jistotu pro sen brněnských fotbalových fanoušků to nicméně neznamená. Jednak se řízení, do něhož se může přihlásit vedle Kačeny i kdokoliv jiný, může protahovat, jednak je může město kdykoliv bez výsledku zrušit. Aberl v tuto chvíli nedokázal říct, jak dlouho celý proces potrvá.
I proto jsou ve hře další dvě varianty – v Technologickém parku a na výstavišti, kde už aktuálně roste multifunkční hokejová aréna.
Pro tři prověřovaná místa v Brně, kde by mohl stát nový fotbalový stadion, vzniknou také dopravní modely. Studie budou pracovat s návštěvností 30 tisíc lidí na fotbal a 40 tisíc na koncert a nastíní varianty pro běžný den a víkend. Celkem vznikne 12 modelů. Předpokládaný termín pro dodání dopravních studií je leden příštího roku.
Plyne to z informativní zprávy určené zastupitelům města od pracovní skupiny pro umístění stadionu, která se sešla už potřetí. „Na prvních dvou schůzkách jsme si rozdali úkoly. Nyní pokračujeme v plnění jednotlivých kroků, které by měly vést třeba ke zjištění, jaké problémy lokality skýtají,“ poznamenal radní pro sport Aberl.
Už jen z toho je jasné, že řízení nebude záležitostí krátké doby. Město chce totiž nejdříve odstranit veškeré překážky, které vzniku stadionu za Lužánkami brání – tedy pokud to půjde.
První z nich jsou dlouholeté soudní spory s podnikatelem Liborem Procházkou o stavby, které na tamních parcelách stojí. Podnikatel už se ale nechal slyšet, že je ochoten Kačenovi své nemovitosti prodat.
„Pokud by se domluvil s panem Procházkou, vyřešil by se tím problém, který město v tuto chvíli není schopné efektivně vyřešit,“ poznamenala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Výsledné dohoda ale zatím nebyla oznámena.
Další komplikací je územní plán, jehož regulace v současnosti nedovolují stadion za Lužánkami v místě postavit. Tak vysoká stavba tam být nemůže, brněnští zastupitelé nicméně v úterý schválili zpracování změny, která vychází vstříc vysněnému stánku. Celý proces změny, kterou nakonec musí zastupitelé ještě v závěru posvětit, ale taky potrvá řadu měsíců.
Město už dříve rozhodlo, že nejlepší místo pro fotbalový stadion z veřejných peněz je u brněnského výstaviště na místě velodromu, který chce zbořit. Počítá s tím i koncepce sportu. Vojtěch Kačena, který se v létě stal novým majitelem brněnské Zbrojovky, ale změnil situaci tím, že avizoval postavit stadion bez dotací města či státu.
Znovu se tak začalo mluvit o oblasti za Lužánkami a i po apelu fanoušků zastupitelé v září schválili, že podpoří výstavbu za Lužánkami za předpokladu, že to bude technicky a právně možné. Vedlo to kromě jiného ke zrušení zakázky na zbourání chátrajícího stadionu. Město zatím nechce v lokalitě dělat výrazné zásahy.