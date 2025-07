Večer na Moravském náměstí v centru Brna znovu moderovala herečka a komička Iva Pazderková. Předsedu vlády přišel podpořit také ministr zemědělství Marek Výborný, šéf resortu životního prostředí Petr Hladík, primátorka Brna Markéta Vaňková, exministr kultury Daniel Herman a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Pár příznivců premiéra se za protestujícími vydalo, aby je umlčeli. Někteří se sápali po megafonu, ale aktivisti si ho uhájili.

Premiér se pokřiky nenechal zastrašit a pokračoval v odpovídání na dotazy ostatních účastníků. Pojďte za námi, pojďte položit otázku, vyzýval křiklouny premiér i Pazderková, ale marně.

„Fialo jak se ti spí, děti v Gaze hladoví,“ znělo jedno z hesel protestujících.

„Nenarušuje laskavě můj poslech diskuse. Pokud s tím nepřestanete a budete dál pískat, přijdu a budu vám taky pískat do ucha,“ řekla další z žen jiné skupince, která pískala na píšťalku a Fialu označila za vlastizrádce.

Po asi 20 minutách hlasitého protestu si aktivisté lehli na chodník a protest vedli mlčky. Debata pokračovala.

Jeden dotaz z publika zněl: „Lze propagandu teroristických hnutí jako Hamás omezit?“ Na což lídr koalice SPOLU odpověděl nejednoznačně.

„V demokracii je důležitá diskuse. Dokud to můžeme dělat, je to v pořádku. Ani v zájmu Palestinců není to, aby jim vládla teroristická organizace. To by si měli uvědomit i ti, co sem přišli kritizovat Izrael.“

Během slov Fialy o tom, že by se v Brně měla hrát první fotbalová liga a Česku by slušelo mistrovství světa ve fotbale, zazněl od kritiků pokřik „Demise, demise“.

Během debaty s občany premiér ocenil vládní spolupráci a nevyloučil povolební spolupráci s Piráty. „Všichni jsme prodemokratičtí a prozápadní,“ vysvětlil.

Premiér s Pazderkovou pořádali už dvě takové grilovačky. Toto úterý v obci Luleč, dnes v Brně, a poslední zastávka je čeká v pondělí 21. července na Vranovské přehradě.