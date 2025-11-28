Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Marek Osouch
  5:52
Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard korun snáší. Železničáři totiž zároveň přiznávají, že v rozpočtu nemají dostatek peněz ani na projektovou přípravu.

Ještě v srpnu Správa železnic avizovala, že „v rychlém sledu během léta a podzimu“ vypíše řadu zakázek na projektování jednotlivých úseků přestavby brněnského železničního uzlu. A to včetně nejsledovanější výstavby nového hlavního nádraží v odsunuté poloze u řeky Svratky, tedy zhruba o 800 metrů jižněji a dál od centra města, než se nachází nynější stanice. Jenže se nic nestalo.

Nové nádraží se začne stavět do roku 2030, celý uzel přemění za 63 miliard

„S vypisováním prozatím vyčkáváme, až bude jasnější podoba státního rozpočtu, potažmo rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro příští rok s výhledem na nadcházející období,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Státní organizace tak od poloviny srpna hledá pouze projektanta na dílčí etapu spočívající v přesunu vlakové zastávky v brněnské části Černovice.

K novému brněnskému nádraží se lidé snadno dostanou také od řeky Svratky.
Přednádražní prostor včetně tramvajových zastávek. V pozadí se nachází stometrová věž určená pro hotel.
Budoucí hlavní vlaková stanice vyroste u řeky Svratky na místě dnešního dolního nádraží.
V sousedství nádražní budovy vyrostou dvě věže vysoké 90 a 100 metrů. Ta vyšší vedle vstupní haly (na snímku vlevo) poslouží pro hotel, nižší zřejmě pro administrativu.
Nizozemští architekti se v projektu zaměřili na nádražní budovu, přednádraží i zanádraží.
S novým nádražím v poloze poblíž Svratky počítá ministerstvo dopravy minimálně od roku 2018. Vybranou lokalitu posvětila i tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). I dnes si za tímto rozhodnutím stojí jeho blízká kolegyně a tehdejší i nejspíš budoucí ministryně financí Alena Schillerová.

„V tuto chvíli je pro mě jednoznačnou prioritou, aby se Brno nového nádraží dočkalo co nejdříve, a to včetně napojení na vysokorychlostní tratě. Nádraží je bránou do města a momentální nedostatek financí způsobený končící vládou nemůže být argumentem pro další průtahy,“ sdělila iDNES.cz jihomoravská poslankyně a místopředsedkyně ANO.

Mohutné investice v běhu

Na veškeré finální projekční práce je potřeba odhadem něco málo přes miliardu korun. Že se aktuální nedostatek financí v děravém státním rozpočtu podaří brzy vyřešit, doufá i vedení Brna.

„Na těchto věcech intenzivně se Správou železnic pracujeme už mnoho let. Bylo by skutečně smutné, kdyby se to nějakým způsobem zpomalilo nebo zastavilo a ty peníze by byly vydané nesmyslně,“ řekl brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS) Českému rozhlasu, který o pozastavení projektových prací informoval jako první. Podle Kratochvíla jde o natolik významný a strategický projekt, že by bylo špatně, pokud by se do něj promítaly barvy stranických triček.

Na odsunutém nádraží vydělají developeři, ceny pozemků raketově vzrostou

Brno už skutečně kvůli novému nádraží zaplatilo nemálo peněz a ještě větší výdaje jsou v plánu. Jde zejména o dopravní obsluhu. Hotová už je ulice Nová Uhelná, která vyšla na 40 milionů korun. Za téměř 30 milionů se pracuje na další cestě k budoucímu nádraží a brzy politici zadají zakázku za více než 200 milionů na stavbu severní části Bulváru, tedy široké ulice od plánované nádražní budovy směrem k centru města, kudy povede MHD, cyklostezky, silnice i chodníky pro pěší.

A to zdaleka není vše. Proběhly už některé demolice, jiné se připravují. K zemi půjde například někdejší servisní zázemí pro autobusy, které město loni získalo výměnou za volné parcely v chystané čtvrti kolem nádraží v hodnotě více než 300 milionů korun. Kontrolu nad nimi tak teď má miliardář Daniel Křetínský.

Složitější doprava

Ani to však nemusí stačit. Železničáři začali poukazovat, že aktuálně plánovaná dopravní dostupnost nového uzlu není odpovídající, na což už dlouhé roky upozorňují kritici. „Musíme řešit provázanost nádraží s dalšími pozemními komunikacemi, protože lze předpokládat, že frekvence bude mnohem větší, než se plánovalo. Dokládá to už řada studií, takže je to mnohem složitější,“ přiznal na začátku října generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Velkou neznámou jsou pak průtahy kvůli získání potřebných povolení. Železničáři pořád operují se začátkem hlavní výstavby v roce 2028 a dokončením o sedm let později, už první etapa se však zdržuje. Letos totiž měla začít demolice mostu přes Bubeníčkovu ulici u nádraží v brněnských Židenicích a stavba nového, jenže plán narušily spolky Děti Země a Voda z Tetčic, stejně jako rozšíření trati podél ulici Klíny, které mělo navazovat.

Na pozemky u brněnského nádraží má zálusk developer, chce zde stavět byty

„Věříme, že do konce roku by mohlo ministerstvo dopravy jako odvolací orgán potvrdit povolení u Židenic, u trati podél ulice Klíny pak předpokládáme povolení na jaře příštího roku,“ informoval ředitel Stavební správy východ ze Správy železnic Miroslav Bocák.

Podle něj bude nejspíš potřeba od začátku vypracovat i celé povolení na přesun nádraží, a nebude tak možné využít jeho dílčí část v podobě územního rozhodnutí, které železničáři získali po mnoha letech žádostí až v roce 2019. Zásadní změnou je totiž fakt, že vítězný návrh podoby nádraží počítá s novým autobusovým terminálem za vlakovou stanicí, a nikoli v podzemí, jak se dříve plánovalo.

