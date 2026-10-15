Brno hledá firmu pro první etapu rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím

Brno hledá firmu pro první etapu rekonstrukce podchodu pod hlavním brněnským nádražím. Zahájení výběrového řízení schválili radní na středečním zasedání, informoval magistrát v tiskové zprávě. Práce zahrnují výměnu podlah, povrchů stěn i stropů, přibude i nový orientační systém. Práce za asi 82,6 milionu korun by měly začít příští rok.
Podchod pod nádražím i prostor před nádražím v minulosti mnozí Brňané označovali v anketách za jedno z nejošklivějších veřejných míst ve městě. Rekonstrukce je plánovaná několik let.
"Podchod je vybudovaný jako monolitická železobetonová konstrukce. Rekonstrukce bude zahrnovat opravu podlah a obkladů stěn a stropů, nainstalují se nové dveře, schody, světla, nouzové osvětlení a zábradlí. Vymění se také vzduchotechnika a elektrická požární signalizace a přibude světelná multimediální stěna, která bude zobrazovat aktuální informace," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Vedle hlavního schodiště vznikne také zdvihací plošina. "Počítá se s rekonstrukcí za provozu tak, aby vždy alespoň polovina šířky podchodu byla zachována pro průchod. Přesný plán organizace výstavby bude schválen v rámci soutěže na zhotovitele," doplnila pro ČTK Klára Opálková z tiskového střediska magistrátu.
Opravám v minulosti předcházelo odstranění prodejních stánků v podchodu. Bylo také potřeba vyřešit nájemní smlouvu s Českými drahami, uvedla Opálková. V přípravě je studie i pro druhou etapu stavby. "Druhá etapa se týká podzemních prostor pod kolejišti tramvají s výstupy na perony. Vzhledem k tomu, že tuto část nelze řešit odděleně od změn na povrchu, je druhá etapa řešena v rámci projektu rekonstrukce ulice Benešova," doplnila Opálková.