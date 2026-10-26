Brno hledá nového nájemce prostor v budově Muzejky na Moravském náměstí

Brno hledá nájemce prostor v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce. Poslední nájemce, kterým byla společnost Gattamelata, dostal výpověď z nájmu v květnu 2023. Využití prostorů však bránily spory mezi městem a společností. Jeden z nich skončil, když bývalý nájemce prostory v létě vyklidil. Noví zájemci se mohou hlásit do 30. listopadu. Za zhruba 560 metrů čtverečních ploch město požaduje měsíční nájemné 119.000 korun, informovalo město na webu.
Prostory k pronájmu zahrnují hlavní část, mezipatro s galerií a mají vstupy z obou ulic, tedy Moravského náměstí a přilehlé Lidické ulice. "Prostory se pronajímají bez vybavení a před zahájením provozu vyžadují stavební a technické úpravy," uvedlo město.
Posledním nájemcem byla společnost Gattamelata. Výpověď z nájmu město odůvodnilo dlouhodobými problémy s placením nájemného či záloh na energie nebo svévolnými úpravami interiérů bez respektu k památkové hodnotě. Společnost v reakci na výpověď označila osm let fungování v městských prostorách za neskutečně těžké, vedení města za despotické a arogantní.
Město vedlo se společností tři spory. První z nich, o vyklizení prostor, skončil poté, co je nájemce prostory sám opustil. V srpnu radní uzavřeli i druhý spor, v němž společnost žalovala Brno za neoprávněné účtování služeb. Gattamelata kvůli tomu od města chtěla 1,2 milionu korun. Krajský soud v Brně ale potvrdil rozsudek, podle kterého má město zaplatit 231.000 korun. Radní rozhodli, že město splní, co mu soud uložil, uvedla tehdy Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.
Posledním nedořešeným zůstává spor, ve kterém naopak Brno vymáhá po společnosti Gattamelata doplacení nájemného. Soud sice původně vydal platební rozkaz na 1,2 milionu korun, firma proti němu ale podala odpor. Řízení soud následně přerušil právě do pravomocného dořešení sporu o služby. Dá se proto očekávat obnovení řízení.
Město také na přelomu září a října schválilo jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, po zápočtu zanikne pohledávka společnosti Gattamelata vůči městu a Brno jí tedy nebude nic vyplácet.
Berglův palác, známý také jako Berglerův palác, Berglova vila či Muzejka, byl postaven v 60. letech 19. století. Novorenesanční dům s novogotickou fasádou navrhl vídeňský architekt Heinrich Ferstel, autor nedalekého Červeného kostela a několika dalších brněnských staveb. Jméno Muzejka dům dostal ve 20. letech minulého století, když patřil Zemědělskému muzeu a v přízemí byla Kavárna Muzeum. Muzeum bylo v roce 1943 zrušeno, název budově zůstal. Památkově chráněná je od roku 1964.