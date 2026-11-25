Brněnští radní dnes souhlasili s vypsáním výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku Kanceláře architekta města Brna (KAM). Podle radní pro územní plánování, veřejný prostor a energetiku Kateřiny Basel (KDU-ČSL) přináší nový stavební zákon další možnosti a výzvy a město chce porovnat různé přístupy. Současný ředitel KAM Jan Tesárek zůstává do výběru nového vedení ve funkci. Zda se přihlásí, se ČTK snaží zjistit. Zájemci mohou podávat přihlášky do 1. února příštího roku, řekla novinářům po jednání radních Basel.
"Novela stavebního zákona přináší zásadní předěl v územním plánování a otevírá městům nové možnosti, jak řídit a ovlivňovat jejich rozvoj. Další výzvy přináší nový územní plán a programové prohlášení Rady města Brna," řekla Basel. Město chce podle ní dát uchazečům prostor představit koncepci, která zdůrazní proaktivní přístup KAM či otevřenou komunikaci s městskými částmi nebo veřejností.
Součástí přihlášky má být písemná práce na téma "Vize řízení a rozvoje příspěvkové organizace v podmínkách novelizovaného stavebního zákona s důrazem na efektivní využití profesních kapacit včetně nastavení integrace Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a KAM pod jednu organizaci".
Podle města bude úkolem nového ředitele či ředitelky doplnit územní plán v místech, která svým rozhodnutím zrušil soud, či koordinovat vyjádření k jednotlivým stavebním záměrům. Větší důraz má KAM klást i na kvalitu veřejného prostoru a na spolupráci s investory.
Stávajícímu řediteli radní Basel poděkovala. Uvedla, že jeho kolegové odvedli v Kanceláři architekta města Brna kus dobré práce. Zmínila, že bude ráda, pokud se do výběrového řízení přihlásí i Tesárek či další zaměstnanci KAM.
Radní měli na dnešním programu bod pojmenovaný jako "Návrh na odvolání ředitele Kanceláře architekta města Brna". Podle Basel šlo však o "nešťastné označení".