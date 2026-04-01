Brno hledá projektanta na opravu a výstavbu bytů ve Francouzské a Hybešově ulici

Brno hledá projektanta pro rekonstrukci bytového domu ve Francouzské ulici a stavbu bytového domu v Hybešově ulici. Oba projekty by měly být hotové do dvou let. Rekonstrukce domu ve Francouzské ulici má stát 73 milionů, předběžné náklady na nový bytový dům radnice vyčíslila na 125 milionů korun. O projektech informovalo tiskové středisko magistrátu.
Dům číslo 72 ve Francouzské ulici je historický zděný dům s dvorní přístavbou. Nyní je v něm 15 bytů a jedna kancelář. Dům je v památkové zóně, město proto bude opravy konzultovat s památkáři.
"Jde o původní pavlačový dům, který je z hlediska současných hygienických standardů neobyvatelný. Je potřeba některé byty vybavit i sociálním zařízením, které je dosud jen společné na pavlači. Součástí rekonstrukce bude taky sanace sklepů, kde bojujeme s vlhkostí, půdní vestavba a vybudování výtahu," uvedla náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská (Nezávislá, dříve ANO).
Nový dům s 18 až 20 byty by měl vzniknout v Hybešově ulici v proluce mezi domem Hybešova 67 a rohovým domovním celkem v Křídlovické ulici. Stavbu město plánuje do dvou let.
"Kompletní rekonstrukce bytových domů, na které by městské části neměly prostředky, a proto probíhají z úrovně města, i úplně nová výstavba jsou činnosti, kterým se věnujeme kontinuálně. Podle schválené strategie bydlení je cílem města dosáhnout podílu 15 procent na celkovém počtu bytů v Brně. Aktuálně se tato hodnota pohybuje kolem 14 procent," sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).
Vaňková připomněla, že město v současnosti staví bydlení pro seniory v Holáskách a v Bystrci. Je rovněž vypsané výběrové řízení na zhotovitele družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Brno také plánuje výstavbu v ulici Terezy Novákové.