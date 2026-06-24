Brno hledá projektanta pro částečnou rekonstrukci fotbalového stadionu na Srbské

Brno hledá firmu, která za 25 milionů korun vypracuje projektovou dokumentaci pro částečnou rekonstrukci fotbalového stadionu na Srbské. Vypsání výběrového řízení dnes schválili brněnští radní. Dokumentace by mohla být hotová do konce příštího roku. Než vznikne nový stadion za Lužánkami, musí být stadion na Srbské v adekvátním stavu, aby se tam fotbal dal hrát, řekl dnes novinářům radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09). Fotbalové kluby Zbrojovka Brno a Artis Brno, které stadion využívají, rekonstrukci vítají.
"Aktuálně na místě investujeme do technické infrastruktury, ať už jde o osvětlení, ozvučení, kamerový systém, turnikety či o rozšíření novinářských míst a televizních lávek. Hlavním důvodem je, aby Srbská získala licenci pro pořádání zápasů nejvyšší domácí soutěže. Plánovaná významná rekonstrukce však má jít mnohem dál, nad rámec základních požadavků, a nabídnout špičkové zázemí jak hráčům a hráčkám, tak i fanouškům a fanynkám v hledišti," řekl Aberl.
Rekonstrukce bude mít dvě etapy. První zahrnuje stavbu nové severní tribuny a vybudování nového zázemí či parkoviště, druhá počítá s rekonstrukcí hlavní tribuny. Samotná rekonstrukce by měla stát 600 milionů korun bez daně, uvedl Aberl.
Zbrojovka i Artis letos v březnu město vyzvaly, aby rekonstrukci stadionu začalo řešit co nejdřív. "Je skvělé, že se nám podařilo sjednotit na té vizi budoucnosti Srbské. Všichni si uvědomují, že je to vlastně nejrychlejší možný krok k tomu, aby Brno mělo kvalitní fotbalové zázemí," řekl dnes generální ředitel Artisu Petr Kuba.
"Náš klub se vrací do první ligy a vstupuje do svojí nové éry. Už na druholigová domácí utkání chodilo v uplynulé sezoně průměrně téměř 5000 lidí, přičemž rostoucí divácký zájem lze očekávat i nadále. Revitalizace Srbské je bezpochyby nezbytná, protože fanynky i fanoušci si zaslouží důstojné prostředí, kam se budou rádi vracet," uvedl výkonný ředitel fotbalové Zbrojovky Brno Jiří Sabou.
V Brně by měl vzniknout i nový fotbalový stadion za Lužánkami. Vybudovat jej tam chce Vojtěch Kačena, majitel fotbalové Zbrojovky. Brněnští zastupitelé měli na úterním zasedání schválit prodej pozemků Zbrojovce. O prodeji však nerozhodli, schválí jej až po shromáždění dalších podkladů. Město i Zbrojovka si totiž nechaly vypracovat znalecké posudky, přičemž každý z nich dospěl k jiné ceně pozemků. Podle právní analýzy odchylka přestavuje riziko, že by prodej mohl být posouzen jako poskytnutí veřejné podpory.