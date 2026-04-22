Nebezpečná honička se odehrála v ulicích Brna 10. dubna, městská policie o ní informovala dnes. Strážníci pronásledovali motorkáře, který u autobusového nádraží Zvonařka projel zákazem vjezdu a následně začal ujíždět.
Hlídka městské policie ho vyzvala k zastavení, místo toho ale prudce zrychlil a zamířil do Plotní ulice, kam mají povolený vjezd pouze vozy hromadné dopravy. Během jízdy pak nerespektoval dopravní značení ani světelnou signalizaci a projížděl křižovatky na červenou.
„Od prvotního okamžiku jej pronásledovala první hlídka, ke které se přidaly následně dvě další autohlídky,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Motorkář podle něj kličkoval mezi auty i v blízkosti přechodů pro chodce a svým jednáním ohrožoval ostatní účastníky provozu. Strážníci ho pronásledovali přes Koliště až směrem k Moravskému náměstí, kde už ho sledovala tři služební vozidla.
Honička skončila v Palackého ulici. Jeden z vozů motorkáři nadjel, ten se snažil manévru vyhnout, nezvládl řízení, spadl z motorky a strážníci ho následně zadrželi.
Po zajištění překvapeným strážníků sdělil, že je mu teprve patnáct let.„Přiznal, že je nezletilý, nevlastní řidičský průkaz a má rád rychlou jízdu. Jeho věk do té doby neměli šanci odhadnout s ohledem na nasazenou přilbu. Unikal na motorce o kubatuře 650 ccm. Věkově by samozřejmě mohl legálně řídit maximálně skútr,“ doplnil Ghanem.
Přestože mladík tvrdil, že se mu nic nestalo, strážníci raději přivolali na místo zdravotníky a případ následně předali státní policii. „Jelikož šlo zároveň o dopravní nehodu a navíc o nezletilou osobu, další úkony provádí Policie České republiky,“ dodal mluvčí.
Policisté vyšetřují případ s podezřením na spáchání trestného činu obecného ohrožení. „V souvislosti s tímto případem potřebujeme hovořit se svědky, kteří mohli být jeho jízdou ohroženi. Prosíme, aby se nám přihlásili na tísňovou linku 158. Zejména se jedná o chodce, kteří přecházeli přes přechod v době, kdy přes něj projížděla motorka, a to na křižovatce ulic Křenová × Dornych a na křižovatce ulic Koliště × Lidická,“ vyzývá mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.