Pořádné kofeinové „nakopnutí“ zajistí 20. až 21. září desítky pražíren. Čestnými hosty jsou letos česká IG Coffee a německá Five Elephants.
Z řad českých zástupců se účastní například Coffee Spot, Poppy Beans nebo Dalia Coffee, zatímco ze zahraničí se přijedou ukázat slovenská LOT či slovinská Mala Pražarna.
Ať už se držíte klasického espressa, nebo rádi prozkoumáte rozmanitost filtrů, návštěvníky jistě potěší, že ochutnávka je zahrnuta v ceně vstupenky a je neomezená.
Degustace kávy je však celkem věda. Jak poznat opravdu kvalitní výběrovou kávu? Na programu je i trénink senzoriky, kde se naučíte vnímat základní chuťové a aromatické tóny. Své znalosti uplatníte na ochutnávkách formou cuppingu tak, jak to dělají profíci.
Festival Roast!
Kdy: 20. až 21. září 2025
Kde: Káznice Brno, Bratislavská 249/68, Brno-Střed-Zábrdovice
Program: ochutnávky, cuppingy, workshopy, přednášky, vystoupení, soutěže
Základní vstupenka na sobotu stojí 400 korun, snížená 350. Nedělní vstupné je za 350. Lze také zakoupit celofestivalový vstup za 500 korun.
Více zde: Roast Festival 2025
Návštěvníci budou mít možnost naučit se základům přípravy výběrové kávy, správnému šlehání mléka na latté art a také se dozví, proč v kavárně chutnal filtr skvěle, ale doma stejná zrnka najednou ne. Že by za to mohla voda?
Nadšenci prahnoucí po vlastních pražených zrnkách se naučí, jak s takovou malou pražičkou pracovat i v domácím prostředí a výsledné plody své práce si odnesou domů. Káva z jednotlivých pražíren bude samozřejmě ke koupi ve stáncích po celou dobu festivalu.
V prostorách bývalé kaple se v rámci přednášek vydáte po stopě kávového zrnka od farmy až po šálek nebo se dozvíte o účincích kofeinu na lidský organismus, včetně dětí.
Na programu jsou také žhavé panelové diskuze. V senzorickém souboji se utkají sládková, vinař a pražič. Novináři rozeberou, jak psát o kávě tak, aby to čtenáře bavilo, a tři influenceři budou polemizovat nad autenticitou gastra na sociálních sítích.
Kupodivu není Roast! výlučně jenom o kávě. Master distiller Tomáš Dyntar návštěvníky v sobotu seznámí s výrobou whisky „od sudu až do skleničky“ a ukáže, jak ji lze s kávou párovat. Jistě potěší i závěrečná degustace. Zájemcům se v neděli otevře workshop zaměřený na „cupping“ vinného světa, kde se naučí rozeznat vinné vady.
K překonání kofeinového crashe budou k dispozici dobroty slané i sladké, alkoholické i nealko drinky, a dokonce vodní dýmka. Oddechnout si bude možné na lehátku v relaxační chill-out zóně.
Do rytmu kofeinem rozpumpovaných srdcí zahrají kapely Stop Time, Jazz Baía, Vážky a Disonant.
Letošní ročník Roast! 2025 je třetí v pořadí. Přestože hostí výběrové pražírny a poskytuje koncentrovanou zábavu kávovým nadšencům teprve od roku 2023, popularitu mu nelze upřít. „Do dalšího ročníku 2024 festival vyrostl více než dvojnásobně a předčil všechna naše očekávání,“ napsali loni pořadatelé. Minulý rok tak mohli návštěvníci ochutnat kávu dvaadvaceti pražíren, letos čísla opět narostou.