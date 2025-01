Krvavé vzpomínky i staré auto jako pódium. V brněnských klubech se děly věci

Menší hudební prostory jsou často místem, kde se mohou lidé setkat s méně známými, ale o to výstřednějšími skupinami. Na jednu takovou má současná provozní Melodky Karolína Tománková doslova krvavé vzpomínky. „Když jsem po koncertu jedné blackmetalové kapely uklízela backstage, našla jsem petku s něčím červeným. Usoudila jsem logicky, že to bude víno, a šla jsem to vylít. Jenže to nebyl alkohol. Prostě tam nechali petku s krví,“ krčí rameny Tománková.

Podobný příběh má i s trashmetalovou kapelou Ghoul, jež se o krev naopak chtěla s publikem podělit. „Během show ji začali stříkat na lidi a všichni z prvních řad začali utíkat dozadu, aby se schovali, protože nechtěli být špinaví,“ popisuje.

O něco méně drastické, ale zato pořádně adrenalinové zážitky mají také v Artbaru. Při jedné z techno party se dýdžejům podařilo vadným zesilovačem vyhodit pojistky v celé budově. „My jsme nebyli schopni se dostat k hlavnímu jističi a přibližně tři sta lidí v tom temném sklepě nevidělo vůbec nic,“ vzpomíná majitel klubu Radek Petráš s tím, že podobný pocit zodpovědnosti cítil také v okamžiku, kdy v klubu někdo odpálil hasicí přístroj a lidé nemohli dýchat.

„Pak tady taky natáhli ostnatý drát, protože je to prostě punk, ne? “ doplňuje ho druhý majitel klubu Bohdan Špondr.

Šelepka byla první v Česku

Pro nadšence brněnské klubové scény známý fakt, někoho však informace o tom, že nejstarší hudební klub v Česku se nachází v Brně, může zaskočit. Ačkoli je dnes Šelepka také restaurací, své působení rozjela jako čistě hudební prostor v roce 1969 vystoupením brněnské skupiny The Progress Organization.

Kromě koncertů tu lidé chodili také na diskotéky, tu první si vzal pod taktovku dnes již celosvětově uznávaný umělec Petr Sís. Vše přitom vzniklo v bývalém domku po dělnících, kteří tam v 50. letech stavěli byty. „Chvilku tady byla schovaná i Husa na provázku, když divadelníci neměli kam jinam jít. A pak se toho prostoru ujali pánové Bernátek a Sedláček, kteří tu rozjeli klub,“ přibližuje historii Šelepky její současný majitel Raed Kahwaji.

V devadesátých letech byly nejúspěšnější právě diskotéky. „V podstatě každý dýdžej v Brně prošel Šelepkou,“ podotýká Kahwaji.

A nejen to. Své pořady tu měl také herec Miroslav Donutil a natáčel se zde třeba první díl Noci s Andělem. „Pražský štáb nemohl při pohledu na ten skromný baráček klubu uvěřit, že tohle je ta slavná Šelepka. Teprve po natáčení s Bolkovou jedenáctkou Pražáci pochopili, že kouzlo Šelepky spočívá v něčem docela jiném,“ popsal v minulosti pro MF DNES již zesnulý Vladimír Koudelka, který měl na starosti organizaci oslavy k 50. výročí klubu.

Legendy jen ve vzpomínkách

Ne všechny kluby, které formovaly brněnskou hudební scénu, mohou lidé navštívit i dnes. Ani na ně však dvojice autorů nezapomněla. O klubovém prostředí v devadesátých letech se rozpovídal například Pavel Tesař, zakladatel už zaniklého Mersey. To patří mezi nezapomenutelné legendy, podobné pověsti se však nedočkaly všechny kluby, které v té době formovaly noční život.

Tím nejlepším „zapomenutým“ je podle Tesaře Harlem, který vznikl po revoluci v roce 1991 v budově bývalého kina v brněnském Bronxu. „Pódium byla stará červená volha. Takže na její střeše hrála kapela a přímo ve volze byly různý techtle mechtle, kluci si tam tahali holky a děly se tam věci. Podle mě má takhle vypadat dobrý klub,“ usmívá se Tesař.

Ten rád vzpomíná na Rádio Hády, které bylo undergroundové. Pokud přijela zahraniční kapela, ten den zahrálo její písničky a do toho s hudebníky vznikl rozhovor. „No a večer si na ně šel do klubu. To se s ničím dneska srovnat nedá,“ vypráví Tesař, který Mersey otevřel v roce 1993.

Klub v Minské ulici se rychle stal hlavním dějištěm brněnské hudební scény. „Druhá odnož byl Favál, ale tam se hrálo techno. A my jsme se s nimi neměli rádi. Říkali jsme, že jsou primitivové, kteří šňupou pervitin, a my jsme intelektuálové a posloucháme house,“ vzpomíná.

Otevření? Asi dvanáctkrát

Prostory známého Artbaru původně jeho majitelé Petráš a Špondr zamýšleli pro divadelní spolek Druhý pád, který si diváky získal svým specifickým stylem vystupování. „Po každém představení šli herci za diváky a společně zpívali, hráli na kytary, povídali si,“ přibližuje Petráš.

V té době divadlo působilo v malém sklepě bývalé Somy. „Lidé si na program po vystoupeních postupem času zvykli natolik, že sem pak chodili, i když už se na představení nedostali. Jen aby si mohli zahrát na kytaru, zpívat a zažít ten brněnský folklor,“ dodává Petráš.

Podařilo se jim tak vybudovat komunitu lidí, pro které už dosavadní prostor nestačil. A tak se začali poohlížet po novém. Stala se jím bývalá restaurace Červený drak v Kotlářské ulici. Místo původně podle jejich slov připomínalo squat, což se všem členům divadla zalíbilo, takže začali pilně pracovat na rekonstrukci, aby bylo co nejdříve možné hrát. „Třeba ten bar, co tu máme, jsme vlastně postavili z cihel, které tu zbyly po zbouraných zdech,“ zmiňuje Špond.

Nicméně oficiální otevření klubu v podstatě nikdy neměl. „My jsme to otvírali třeba… asi dvanáctkrát,“ pousměje se Petráš. „Jako základní, vlastně oficiální otevření bych ale viděl průvod, když jsme šli ze Somy a řídili takový kološkopek,“ doplňuje ho Špondr.

To mělo symbolizovat přesun z bývalého prostoru divadla do toho nového. Cestou navštívili oblíbené podniky, jako je Music Lab nebo Ponava, až se nakonec dostali před budovu současného Artbaru, kde slavnostně přestřihli stříbrnou lepicí pásku.