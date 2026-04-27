Brno-Kohoutovice budou mít klimatický park s vodními prvky za víc než 10 milionů

Na Libušině třídě v brněnských Kohoutovicích vzniká klimatický park za více než deset milionů korun. Osvěžení v horkých letních dnech nabídnou vodní prvky včetně pěti trysek nebo chytré mlžítko s teplotním čidlem. Děti se mohou těšit na lanovou pyramidu či zapuštěnou trampolínu. Doplní je také nové lavičky a upravená zeleň. Hotovo by mělo být v červenci, oznámil v tiskové zprávě starosta městské části Jakub Hruška (KDU-ČSL).
"Klimatické parky, jak je lidé znají třeba z Vídně, dnes představují moderní způsob, jak ochlazovat město a vytvářet příjemná místa pro každodenní život. Přesně takovou oázu zeleně chceme přinést do centra lokality Lipsko, které je přirozeným srdcem spodní části Kohoutovic. Nejde jen o nové herní prvky, ale o celkovou proměnu parku, kde bude víc stínu, víc vody a lepší podmínky pro stromy, aby se sem lidé rádi vraceli a trávili tu čas," řekl Hruška.
Podle starosty je potřeba pracovat v lokalitě velmi šetrně. V blízkosti stromů dělníci využívají vzduchový rýč, kořeny stromů chrání geotextilie a speciální substrát. "Samotná realizace ukázala, jak složité je pracovat s prostorem, který má za sebou desítky let historie. Pod původním asfaltem jsme narazili na masivní betonovou desku o tloušťce až 35 centimetrů a pod ní velmi hustý kořenový systém stromů. Objevil se také starý teplovod, který nebyl vedený v žádné dokumentaci," dodal Hruška.
Projekt vyjde na více než deset milionů korun. Městská část získala také peníze z rozpočtu města Brna a částkou 700.000 korun projekt podpořil Jihomoravský kraj.