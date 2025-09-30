Brno už nebude pomáhat nejchudším získat bydlení, byty přidělí podle pořadníků

Marek Osouch
  6:42aktualizováno  6:42
Aby člověk dostal v Brně městský byt, musí získat dostatek bodů a uspět v pořadníku. To neplatí jen u běžného obecního bydlení, ale i u sociálního, zaměřeného na nejchudší. Limitem však jsou podmínky, jež jsou pro lidi na úplném sociálním dně občas nesplnitelné. Na ně tak mířily speciální projekty s anglickým názvem Housing First, v překladu Bydlení především, které Brno odstartovalo v roce 2016. Teď postupně končí.
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)

Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
10 fotografií

Nejdříve tuto podporu mělo Brno jako vlastní sociální politiku, po roce 2018 s nástupem ODS do čela města se už zapojovalo jen do těch, na něž šly peníze z evropských dotací. Teď je u konce i tato forma a nová už navazovat nebude.

„Brno již neplánuje další projekty, prostřednictvím kterých by byly obsazovány sociální byty, a systém sociálního bydlení na území města se bude realizovat v souladu se zákonem o podpoře bydlení, který nabude účinnosti v příštím roce. Bude se jednat o identický postup, jak je tomu doposud. Posouváme se směrem ke stabilnějšímu, předvídatelnějšímu a kontinuálně financovanému systému,“ uvedl Tadeáš Mima z tiskového oddělení brněnského magistrátu s tím, že poslední větou má na mysli poskytování bytů formou pořadníku.

Jinými slovy už nebude existovat skupina sociálních bytů určených pro ty na úplném dně mimo jakoukoliv bodovací škálu.

V Brně končí projekt na zabydlování bezdomovců, podle města byl drahý

„Je to rezignace na řešení potřeby pro lidi bez domova,“ kritizuje plán opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno), který jako náměstek na brněnském magistrátu s touto sociální politikou ukončování bezdomovectví před bezmála deseti lety začínal.

Brno potřebuje víc sociálních bytů, tvrdí Hollan

Principem projektů, jako je zmíněný Housing First a jim podobných, bylo přidělit bydlení těm, kteří nemají šanci vyšplhat se v pořadníku nahoru. Za pomoci komplexní podpory od sociálních pracovníků a magistrátu se následně tito jedinci či rodiny snaží vyřešit další problémy, s nimiž se potýkají.

Je to tedy opačné než v případě pořadníku, který zvýhodňuje mimo jiné ty, kteří si nejdříve řeší své problémy jako třeba splácení dluhů a získání stabilního zaměstnání, aby pak mohli získat bydlení. To ale podle zastánců opačného přístupu právě u lidí bez střechy nad hlavou před vyřešením bydlení nelze příliš očekávat.

Matky s dětmi jsou potřebnější než narkomani, hájí ODS své plány s byty

Redakce iDNES.cz chtěla na toto téma hovořit i přímo s náměstkem brněnské primátorky pro sociální oblast Robertem Kerndlem (ODS) po nedávném zasedání zastupitelů. Přes mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka ale náměstek přímo v sále vzkázal, že k dané problematice nemá dostatek informací, přestože politici na schůzi schvalovali materiál týkající se podpory lidí v bytové nouzi.

Hollan má navíc za to, že celkový počet bytů, které Brno vyčleňuje jako sociální, je příliš nízký. „Bylo by třeba osm stovek až tisíc sociálních bytů, abychom se s řešením problému bezdomovectví posunuli. Město ale i nadále počítá jen se zhruba dvěma stovkami,“ zmiňuje Hollan.

Nechte nás bezdomovectví vyřešit, nabízí vedení města opoziční Žít Brno

Příklady nejen ze zahraničí ukazují, že je možné bezdomovectví vymýtit, případně alespoň výrazně omezit. Ostatně i sám brněnský magistrát na datech ilustruje, že 85 až 90 procent domácností, jež získaly touto formou bydlení, si je dokázalo udržet i po prvním roce od nastěhování. To je zhruba 220 rodin od roku 2016, další tři projekty s přibližně stovkou domácností ještě běží.

Velká bytová nouze rodin s dětmi

Podle nedávné analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, žije v Brně stále asi 560 bezdomovců. Před sedmi roky byl průměr zhruba sedm stovek. Jenže jde o lidi vyloženě na ulici. Kolik dalších včetně rodin s malými dětmi přebývá po různých soukromých ubytovnách, jež neposkytují důstojné podmínky k životu, v tuto chvíli není jasné. Magistrát na výsledky této části analýzy ještě čeká.

„V Brně je skutečně velká bytová nouze rodin s dětmi. Některé z nich jsou kvůli tomu traumatizované, v nejhorším případě jsou z rodin přímo odebírané. Město si tuto skutečnost sice může dovolit ignorovat, ale pak z toho pramení další potíže,“ podotýká expert Platformy pro sociální bydlení Vít Klusáček.

Lidí v bytové nouzi v Brně rychle přibývá, bytů pro ně je jen pár

Brno chce využít nový zákon, který je podle Hollana kompromisem kompromisů. Alespoň by však díky němu mohlo získat peníze na platy sociálních pracovníků. Konkrétně se jedná o ty, kteří se v současnosti intenzivně věnují rodinám a jednotlivcům, aby se vymanili z těžké životní situace.

„Pozitivem je, že se devět úvazků překlopí na trvalé a že sociální odbor bude mít tyto lidi nadále k dispozici,“ hodnotí Hollan. Dnes jsou tito zaměstnanci placeni ze speciálního balíku peněz na určené projekty.

Klusáček ale pochybuje, že bude možné si sáhnout na peníze, pokud budou zaměstnanci poskytovat podporu rodinám, které už bydlení od Brna získaly. Podle něj je cílem těchto finančních pobídek v novém zákoně motivovat obce a města, aby poskytly další nové sociální byty a podporu těm, kteří jinak nemají šanci na ně dosáhnout kvůli nutnosti splnit určitá kritéria.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Po Litvínově sveze starší občany Senior Taxi

V Litvínově začala fungovat nová služba – Senior Taxi. Starší občané ji mohou využít k cestám po městě, a to za paušální částku 50 korun za každou přepravovanou osobu nad 65 let.

30. září 2025  6:59

Brno už nebude pomáhat nejchudším získat bydlení, byty přidělí podle pořadníků

Aby člověk dostal v Brně městský byt, musí získat dostatek bodů a uspět v pořadníku. To neplatí jen u běžného obecního bydlení, ale i u sociálního, zaměřeného na nejchudší. Limitem však jsou...

30. září 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

Po pádu z elektrokoloběžky je muž týdny v nemocnici. Jel opilý a bez řidičáku

Počet nehod elektrokoloběžek v Ústeckém kraji meziročně výrazně narostl. Zatímco loni jich bylo od začátku roku do konce letních prázdnin 42, letos se číslo ve stejném období vyšplhalo na 76....

30. září 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Vít Rakušan prozradil cíl ve volbách 2025: Jsme připraveni na starost si vzít hlavně spravedlnost

Hnutí Starostové (STAN) chce po volbách do Sněmovny 2025 navázat na práci pětikoalice a stát se hlasem regionů. Jejich předseda a lídr středočeské kandidátky Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Metro...

30. září 2025  6:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Živě: Odborný kulatý stůl Psychomodulační látky v praxi

30. září 2025

V centru Jirkova vzniknou nové radniční garáže

V Jirkově začala demolice nevzhledných garáží v rohu náměstí pod lékárnou, jež využívala pro své vozy místní radnice. Nahradit je má nová garážová budova.

30. září 2025  5:59

Živě: Podzimní a předvánoční novinky nakladatelství Argo

30. září 2025  5:55

Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

Nejen se začátkem podzimu kdekdo přemýšlí, jak držet výdaje za elektřinu pod kontrolou. Přerov nyní začal nabízet lidem možnost přidat se do energetického společenství a ušetřit i několik tisíc...

30. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Olomoucký soud projedná odvolání vedlejší větve kauzy otravy Bečvy z roku 2020

Olomoucký krajský soud dnes projedná odvolání v případu dvou obžalovaných ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy ze září 2020, kterým vsetínský okresní soud...

30. září 2025,  aktualizováno 

Botanická zahrada v Teplicích zve na prohlídku doplněnou o nově zařízená akvária

Botanická zahrada v Teplicích dnes představila tři nově zařízená akvária v tropickém skleníku. Zrekonstruované nádrže jsou doplněné o inteligentní technologie....

29. září 2025  21:01,  aktualizováno  21:01

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Vražda seniorky ve Kbelích. Policie zadržela podezřelého do pár desítek minut

V bytě v pražských Kbelích byla v pondělí odpoledne nalezena žena, ročník 1935, bez známek života. Policie při prvotním ohledání zjistila, že nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali...

29. září 2025  21:52

Policie vypátrala dvanáctiletou dívku v pražském obchodním domě, je v pořádku

Policie odvolala po 21. hodině pátraní po dvanáctileté dívce z Prahy, objevila ji v pořádku v obchodním centru. Dívka v pondělí po poledni odešla z domova. Kvůli nemoci nebyla ve škole a během dne...

29. září 2025  19:22,  aktualizováno  21:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.