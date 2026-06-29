Brno kvůli horku lidem otevře dva historické sály v Nové radnici

Město Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevře veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Lidé si tam budou moct odpočinout, ochladit se a připravená pro ně bude i voda. Město o tom dnes informovalo na sítí X. V posledních dnech na jihu Moravy panují tropické teploty.
Schovat se před horkem budou moct lidé ve Sněmovním a Rytířském sále. "Společně s odpočinkem si můžete prohlédnout místa, kde zasedají brněnští zastupitelé, a kde se psala historie města," uvedla radnice. Oba sály jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Lidé se do nich dostanou pouze při vybraných příležitostech, například při koncertech.
Do sálů se lidé dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Navádět do nich budou informační cedule. Oba sály budou otevřeny dnes od 17:00 do 20:00 a v dalších dvou dnech od 08:00 do 20:00. "Je tam vzduchotechnika, která je nastavená na 22 stupňů. Samozřejmě, když je venku takové vedro, může tam být nějaká odchylka," řekl ČTK mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Podobně k přetrvávajícím vysokým teplotám na jihu Moravy přistoupili i v Kuřimi na Brněnsku, kde se lidé mohou ochladit na zimním stadionu. Nyní je tam asi 13 stupňů Celsia, informovalo město na facebooku. Dnes je tam otevřeno od 07:00 do večera, o další otevírací době bude město informovat.