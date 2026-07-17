Brno kvůli varhanám osloví tři výrobce, rozhodne dispoziční řešení a cena

Město Brno při výběru zhotovitele varhan pro nový koncertní sál osloví tři výrobce, kteří úspěšně absolvovali předešlá kola zakázky. Brněnští radní tento týden rozhodli, že zájemce vyzvou k podání konečné nabídky, uvedl mluvčí města Filip Poňuchálek. Sál vzniká v centru města, v těsném sousedství Besedního domu, který je sídlem Filharmonie Brno. Varhany budou podle dříve zveřejněných informací stát desítky milionů korun.
"Předpokládáme, že termín pro podání finálních nabídek připadne na srpen letošního roku, konkrétní datum bude ještě před odesláním výzvy uchazečům upřesněno podle čerstvě aktualizovaného harmonogramu prací na Janáčkově kulturním centru. Instalaci varhan je totiž nutné zkoordinovat s postupem stavby samotného koncertního sálu," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Kritéria pro výběr zhotovitele jsou dvě, a to cena a dispoziční řešení. Cena má při posuzování nabídek třicetiprocentní váhu, dispoziční řešení sedmdesátiprocentní.
"Každý účastník má možnost, nikoliv však povinnost, vypracovat jeden návrh alternativy k zadavatelem předložené dispozici nástroje, musí však dodržet minimální požadované technické podmínky. Hodnocena tak bude na straně jedné unikátnost a individualita instrumentu, na straně druhé pak jeho univerzálnost a možnost využití pro široké spektrum skladeb a stylů," popsala Vaňková.
Zájem o zakázku v minulosti projevily čtyři subjekty. Hodnoticí komise je vyzvala k písemnému objasnění či doplnění podkladů. Jeden výrobce nereagoval, proto jej městští radní vyloučili. Tři zbylí podali předběžné nabídky, následovala jednání o parametrech nástroje, rejstřících a ladění.
Janáčkovo kulturní centrum bude mít kapacitu 1200 lidí. Na financování stavby za 2,3 miliardy korun se bude 600 miliony korun podílet ministerstvo kultury, 332 miliony společnost Brněnské komunikace a 100 miliony korun Jihomoravský kraj. Zbytek zaplatí město. Stavební práce zdržel nález základů domu ze 13. století.