Brněnské HaDivadlo dnes jako svou první premiéru v sezoně uvede hru Racek od Antona Pavloviče Čechova. Propojí téma nenaplněných lásek a mezilidských vztahů s motivem klimatické krize. Inscenaci připravilo tříčlenné umělecké vedení HaDivadla, tedy Jana Vaverková, Justina Grecová a Jan Doležel. Novinky dnes představí také Divadlo Radost a bazmek entertainment.
Postavy Racka podle tvůrců z HaDivadla spojuje touha po štěstí a naplněném životě. "Naše čtení této klasické hry zachází dál, vychází z blízkého propojení s politicko-společenskými fenomény současnosti. Vedle tematizace sucha a extrémních veder jako přímých projevů klimatické katastrofy zdůrazňujeme motiv vládnoucích elit, války a smrti," napsal tvůrčí tým o svém pojetí.
Divadlo Radost si jako předlohu nové inscenace vybralo knihu Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Režisér Ondřej Nosálek propojuje Vernův příběh se současností a zamýšlí se nad neustálým spěchem a snahou všechno stihnout, a to i na úkor důležitých okamžiků, které stojí za to prožít. Celý příběh odehraje šest herců, kteří opakovaně mění identitu, pohyb, rytmus i způsob vyprávění.
"Jednou jsou cestujícími, podruhé vlakem, inventářem té či oné scény, zkrátka takový herecký orloj. Inscenace je určena především pro děti přibližně od šesti let, ale doufám, že také pro jejich rodiče a všechny, kteří někdy měli pocit, že nestíhají vlastní život. Někdy prostě stojí za to zpomalit a všimnout si, co se děje právě teď," uvedl Nosálek.
Nezávislé divadlo bazmek entertainment na dnešní večer připravilo premiéru inscenace klub anonymních ekonomů. Má podobu neformální performativní přednášky věnované ekonomii, ve které se místo školních lavic usedá do divadelního sálu a místo zkoušení čeká publikum ekonomický pubkvíz s pravidly inspirovanými kapitalismem. Dvě herečky provedou diváky světem peněz, investic, bydlení a dalších ekonomických fenoménů.