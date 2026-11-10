Brno má pravomocné povolení pro sportovní a rekreační areál u Anthroposu

Práce na stavbě sportovního a rekreačního areálu u brněnského Anthroposu mohou začít, město má od začátku listopadu pravomocné povolení záměru. ČTK to sdělil Tadeáš Mima z tiskového střediska brněnského magistrátu. Areál za zhruba 358 milionů korun nabídne 12 sportovišť, v plánu je například horolezecká stěna, hřiště pro rekreační sporty nebo dráha pro in-line bruslaře.
Pokračování prací bránily vlastnické vztahy v okolí. Aby se situace vyřešila, směnilo město pozemky se společností Aurus Investments. Zároveň uzavřelo dohodu s Agenturou SAIN. "Zpětvzetí odvolání Agentury SAIN bylo začátkem listopadu doručeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Povolení záměru tím nabylo právní moci a práce na stavbě mohou začít," řekl Mima.
Stavbu sportovního a rekreačního areálu připravuje město několik let. Nevyužitý areál získalo na konci roku 2019 od ministerstva obrany. Město převzalo travnaté fotbalové hřiště včetně přilehlých pozemků a hospodářské budovy o výměře přes 28.000 metrů čtverečních a bývalou armádní tělocvičnu se souvisejícími pozemky o výměře přes 1600 metrů čtverečních.
Projekt má na starosti společnost Metrostav DIZ. Firma už jednou zakázku získala a město s ní uzavřelo smlouvu na demolici části objektů, přípravu inženýrských sítí a vybudování sportovišť, jako jsou in-line okruhy, víceúčelové pískové hřiště, pumptrack nebo fotbalová hřiště. Následovalo však odvolání upozorňující na velký zásah projektu do biologicky významné oblasti okolo Anthroposu. Město smlouvu ukončilo, ale v opětovném řízení firmu vybralo znovu.
Bývalý vojenský areál bylo nutné také vyklidit. Město vypovědělo smlouvy nájemníkům objektů a loni v dubnu si staveniště převzala firma, která budovy zbourala.