VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl

Autor: kvel
  16:12
Brněnští policisté na svém webu zveřejnili video z incidentu v jednom z místních trolejbusů. Muž v květnu tohoto roku utekl před revizorkou. Předtím ji po výzvě k předložení dokladů povalil na zem a vůz urychleně opustil.

KRIMI

„Revizorka při pádu utrpěla nepříjemná zranění ruky“, uvedl brněnský policejní mluvčí David Chaloupka

Muže, který trolejbus opustil na zastávce Arena Brno, nyní hledají. „Pokud osobu ze záznamu poznáváte, kontaktujte prosím policii,“ dodal mluvčí.

Na zveřejněném záznamu je zachycen holohlavý muž v zimní bundě. Poté, co ho revizorka požádá o předložení jízdního dokladu, vstane a prudce do ní strčí, až oba upadnou na podlahu trolejbusu. Následně rychle vstane a uteče.

