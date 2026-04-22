Již brzy otevřeme. Nádraží funguje už půl roku, v obchodech ale stále nenakoupíte

Oldřich Haluza
  9:42
Je libo kávu či něco ke snídani při cestě do práce? Maximálně z automatu. Brněnské nádraží v Králově Poli se už půl roku pyšní rekonstrukcí za miliardy, prodejny však v drážní budově stále chybí. Stavební úřad prostorám pro provozovny zatím nedal potřebné razítko.

Už více než půl roku využívají cestující zmodernizované vlakové nádraží v brněnském Králově Poli. Druhá nejvytíženější stanice ve městě prošla výraznou proměnou za 3,4 miliardy korun, starou výpravní budovu z 50. let nahradila moderní s prosklenou fasádou a vlnitou střechou. Nádraží se stále blýská novotou, jenže je tu jedno ale...

Lidem tu chybí obchody. Prodejny včetně gastroprovozů dosud zůstávají uzavřené a neotevřou se patrně ani v příštích týdnech.

V přízemí se počítá s prodejnou Minit nabízející čerstvé pečivo, denní tisk či tabák si půjde pořídit v pobočce sítě Relay. „Již brzy otevřeme,“ hlásají shodně nápisy na obou budoucích provozovnách, a to minimálně už od říjnového zpřístupnění budovy. Kdy se tak stane, není jasné. „Bylo by fajn, aby už byly otevřené,“ říká starostka Králova Pole Andrea Pazderová (ODS), jež nádraží sama pravidelně využívá.

Správa železnic (SŽ) coby vlastník budovy stojící za nákladnou modernizací doposud čeká na razítko od stavebního úřadu. „Je nutné kvůli provedenému stavebnímu přizpůsobení daných prostor pro potřeby budoucích provozoven,“ vysvětluje mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

1. října 2025

Termín otevření obchodů se podle něj bude odvíjet od povolení stavebním úřadem. „Dá se předpokládat, že po jeho vydání nájemci své prodejny vybaví a otevřou zhruba do měsíce,“ nastiňuje s tím, že nelze předjímat, kdy úředníci rozhodnou.

Lávka začne sloužit snad v srpnu

Žádost na stavební úřad podali železničáři v únoru, tedy čtyři měsíce po otevření nádraží.

„Stalo se tak hned poté, co jsme dostali veškeré potřebné podklady pro řízení od všech zainteresovaných žadatelů a k nim pak i nezbytná stanoviska hygieniků a hasičů,“ přibližuje Gavenda. S nájemníky už před několika týdny prostory společně zaměřili kvůli přípravě potřebného vybavení a zázemí.

Kromě prodejen Minit a Relay doplní nabídku rovněž gastropodnik s názvem Mám hlad. Otevře v horním patře, odkud se dá dostat přímo na první nástupiště.

Jedinou možností, jak se mohou lidé na zmodernizované stanici najíst a napít, pokud nemají vlastní zásoby, je nyní automat v přízemí haly. Nabízí kávu do kelímku a drobné občerstvení, jako jsou tyčinky, bagety, sušenky nebo limonády. Ani venku v bezprostřední blízkosti nádražní budovy žádné stánky nejsou, ani ty pojízdné, třeba s kávou.

V těchto dnech začínají stavbaři opravovat i vstup do blízkého pochodu do Myslínovy ulice jižně od královopolského nádraží. Aby železničáři místo nemuseli úplně uzavřít a prodloužit lidem docházkovou vzdálenost náhradní trasou, dohodli se na vytvoření zúženého průchodu s ochrannou konstrukcí.

Na otevření stále čeká i zbývající část podchodu směrem do prostoru za nádražím v okolí Myslínovy ulice. Stavbaři jej prodloužili loni, zpřístupnění však závisí na navazující lávce přes říčku Ponávku. Dělníci ji aktuálně staví, minulý týden betonovali nosnou konstrukci. „Dokončení je v plánu v červnu. Lávka se může lidem otevřít po uvedení do předčasného užívání či po kolaudaci stavby, což odhadujeme na srpen,“ sděluje Zdeňka Obalilová z brněnského magistrátu.

Naopak teprve na začátku je projekt parkovacího domu, který chtělo město postavit v těsném sousedství nádražní budovy. Řeší se teprve majetkoprávní vypořádání. A dlouho ještě potrvá, než se promění okolí Ponávky u vznikající lávky, aby se dalo dostat přímo k vodě nebo posedět na schodech na břehu. Předcházet tomu bude vypracování studie koncepce rozvoje území.

Na razítka se čeká i na náplavce

Stejná situace jako na nádraží panuje i na brněnské náplavce otevřené slavnostně dokonce už v červenci. Prázdnotou zeje budova zamýšlené kavárny i vedlejší tři menší prodejny. „Stavba byla původně navržena a kolaudována jako provozní objekt náplavky, neboť v té době územní plán umístění kavárny neumožňoval. Od města jsme ji v této podobě převzali 3. března a okamžitě zahájili práce na změně využití,“ popisuje mluvčí Brna-střed Michal Šťastný s tím, že vše musí odsouhlasit stavební úřad.

Pak je nutné prostory stavebně upravit a vybavit. Až po dokončení finální podoby přijde čas na hledání provozovatele kavárny s kapacitou šedesáti hostů uvnitř a dalších pěti desítek na terase. Spodní část bude fungovat jako bar s výčepem.

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu. Být tam ale nemůže

„Děláme vše pro to, aby kavárnu s krásným výhledem na řeku Svratku mohli lidé navštívit v letních měsících,“ ujišťuje Šťastný. O jejím umístění se přitom mluvilo už od samého počátku projektu náplavky.

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu i další prostory pro posezení. Žádné zatím nejsou v provozu. Interiér je zcela prázdný. (4. března 2026)

V květnu mají otevřít menší obchodní jednotky, o něž projevilo zájem 49 uchazečů. Nyní radní Brna-střed schválili jejich pořadí, podle Šťastného půjde o podniky s vysoce kvalitním sortimentem.

Pozitivní zprávou pro lidi procházející se po náplavce jsou pojízdné kiosky, jež na kolonádě začaly v minulých dnech dočasně nabízet kávu nebo zmrzlinu do doby, než se otevřou menší provozovny. Poté budou podniky nabízející drobné občerstvení standardně na dvou místech – u Táborského nábřeží naproti Fakultě architekty VUT a vedle mokřadu blíže koupališti Riviéra.

Jedinou možností, jak se na půl roku otevřeném nádraží v Brně - Králově Poli občerstvit je prodejní automat na kávu a drobnosti. Prodejny stále nemají povolení stavebního úřadu.
Téměř rok a půl od demolice staré nádražní budovy se v brněnském Králově Poli otevřel nový objekt. (1. října 2025)
