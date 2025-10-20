„My jsme na místo vyslali několik posádek. Bohužel jedna osoba zemřela už před naším příjezdem. Zranění byla neslučitelná se životem,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. „Nikoho dalšího jsme už v péči neměli,“ dodala.
„Komunikace ve směru na Brno je uzavřena. Objízdná trasa vede z exitu 11 Blučina směrem na Židlochovice, Rajhrad na silnici D52,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí policie jihomoravského kraje Bohumil Malášek.
