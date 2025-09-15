Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí

„Nehoda se stala v křižovatce a příčinou bylo pravděpodobně nedání přednosti,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.
U nehody zasahovali i hasiči, jedno z vozidel zůstalo po střetu obrácené na střechu. Vyprošťovat však nikoho nemuseli. Silnice byla po dobu úklidu následků nehody uzavřená, komplikace v dopravě však nenastaly.
Jde o silnici druhé třídy a místo nehody bylo možné bez větších problémů objet jinudy.
Silnice mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna
