Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  20:42aktualizováno  20:42
Při srážce dvou osobních aut mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna na Brněnsku se dnes odpoledne zranilo pět lidí. Záchranáři všechny odvezli do nemocnice, aby vyloučili vážnější zranění, řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.tv

„Nehoda se stala v křižovatce a příčinou bylo pravděpodobně nedání přednosti,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.

U nehody zasahovali i hasiči, jedno z vozidel zůstalo po střetu obrácené na střechu. Vyprošťovat však nikoho nemuseli. Silnice byla po dobu úklidu následků nehody uzavřená, komplikace v dopravě však nenastaly.

Jde o silnici druhé třídy a místo nehody bylo možné bez větších problémů objet jinudy.

Silnice mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna

Silnice mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna

Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou...

15. září 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

Vorařství stále žije! Prastaré řemeslo připomene speciální plavidlo, za tmy se rozzáří

Muzeum Prahy propojí tradici se současným audiovizuálním uměním a připomene již téměř zapomenuté vorařství. Na Rašínově nábřeží zakotvil dřevěný vor, který se po setmění promění v audiovizuální show....

15. září 2025  18:40

