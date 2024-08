Lidé přispívají na klimatizace do dětského špitálu, nemocnice žádá ukončení sbírky

V úterním příspěvku Neubauer upozornil také na nepohodlí dalších pacientů a personálu. „Na pokojích je zase kolem třiceti stupňů. Holčička po operaci hlavy na vedlejším pokoji tam leží v horečkách v téhle teplotě. V teplotě, která neodpovídá ani hygienické normě práce v kanceláři. Sestřičky a doktoři pobíhají v těchhle vedrech s rouškami a v jednorázových oblecích (protože infekční JIP),“ napsal.

Požádal proto o příspěvek na konto nadačního fondu nemocnice, aby se pořídila mobilní klimatizace do každého pokoje. „Je to nesystémové a nemělo by to tak být, ale já už nebudu čekat ani minutu na ‚systémové řešení‘,“ dodal. Jeho status dosud sdílelo okolo 270 lidí.

Nemocnice uvedla, že si aktivity váží, s ohledem na plánovanou rekonstrukci nicméně žádá ukončení sbírky. „Nákup mobilních klimatizačních jednotek by byl zmařenou investicí. Současné vedení FN Brno si plně uvědomuje potřebu této rekonstrukce a již delší dobu pracuje na řešení,“ uvedla mluvčí Martinková.

Vzhledem k vysokým investičním nákladům nemocnice v březnu požádala o dotaci na energeticky úsporná opatření. Dotace se nyní vyhodnocuje. Pro kompletní rekonstrukci vnitřních prostor kliniky počítá se zapojením evropských dotací i Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V dubnu nemocnice vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, která je před dokončením. Zhotovitele plánuje vybrat příští rok na jaře.

„FN Brno vyzývá i prostřednictvím vloženého komentáře pod oficiálním příspěvkem pana Neubauera všechny dárce, aby v případě zpětvzetí daru, informovali o této skutečnosti správkyni nadačního fondu Vita Nova. V případě, že dárci netrvají na jeho vrácení, budou finanční prostředky využity pro zvýšení komfortu našich malých pacientů a personálu na Klinice dětských infekčních nemocí FN Brno,“ doplnila Martinková