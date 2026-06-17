Brno neuspělo s ústavní stížností kvůli zrušené části územního plánu

Brno neuspělo s ústavní stížností proti verdiktu Nejvyššího správního soudu (NSS), který zrušil část územního plánu města. Upravovala využití území za Lužánkami. Město se nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní plán před soudním zásahem umožňoval smíšenou obytnou zástavbu s maximální přípustnou výškou 22 metrů. Usnesení Ústavního soudu (ÚS) je dostupné v jeho databázi.
Město ve stížnosti uvedlo, že územní plán vznikal více než dvě dekády a obdrželo za tu dobu 16.000 připomínek či námitek. Soudy prý proto měly k plánu přistupovat zdrženlivě a neklást nepřiměřené a přemrštěné požadavky na detailnost a rozsah vypořádání jednotlivých námitek.
ÚS se argumenty města nezabýval. Podalo totiž jen takzvanou obecnou ústavní stížnost. ÚS však letos v lednu vydal stanovisko, podle kterého mohou obce a kraje hájit své právo na samosprávu jen prostřednictvím komunální stížnosti, kterou odhlasuje zastupitelstvo. Nemůže ji tedy podat například starosta, rada nebo obec jako právnická osoba.
"ÚS proto ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným," stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Lucie Dolanské Bányaiové.
Město už dříve označilo rozsudek NSS za překvapivý, ale zároveň upozornilo na to, že jako celek územní plán obstál. NSS zrušil jen malou část. Rozsudek se konkrétně týkal lokality označené Po-4: Sportovní areál Lužánky při Sportovní a Drobného ulici. V minulosti tam byl zimní stadion, nyní ji tvoří sportoviště, parkoviště či bývalá nákupní galerie. Starý fotbalový stadion není její součástí.
Muž ze sousedství se při pořizování nového územního plánu vyjádřil na 15 stranách textu včetně mapek a obrázků, poukazoval třeba na dopravní zatížení, hluk nebo vznik tepelných ostrovů. Město však podle NSS reagovalo na námitku jen stručně a ledabyle, v podstatě odkázalo na odůvodnění územního plánu.
Tiskové oddělení magistrátu před několika dny na dotaz ČTK uvedlo, že Brno podává podnět na prověření a pořízení nové změny územního plánu pro lokalitu Ponava - Za Lužánkami. Podnět se týká právě části s označením Po-4 a okolních ploch. Cílem je prověřit rozvojové potřeby města či umístění nového fotbalového stadionu.
"S ohledem na rozsudek NSS z konce letošního února se zároveň zastavuje pořizování dílčí změny územního plánu, která se dosud věnovala stejné oblasti," uvedl v pondělí Tadeáš Mima z tiskového oddělení.