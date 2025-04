„Prokletý“ most v Brně opět vyžene vlaky. Viník jeho špatného stavu není stále znám

Práce na stavbě nové nádražní budovy a modernizaci nástupních peronů i kolejí v Brně – Králově Poli se blíží k významnému mezníku. Už ve středu se cestujícím otevře druhé nástupiště a také část toho prvního. Lidé se na něj dostanou nově otevřeným podchodem a nebudou tak už muset oklikou speciálním koridorem přes koleje jako od zahájení stavby před rokem až doteď.

Stavební práce se zároveň přesunou do další části, a to na třetí nástupiště, u kterého nyní jako jediného zastavují vlaky. Celková modernizace královopolské stanice za necelé tři miliardy korun má pokračovat až do konce roku, už v září však chtějí železničáři otevřít novou výpravní budovu.