Brno otevřelo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich handicapované děti

Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti. Po opravě za 18 milionů korun je v Králově Poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami, které mají ulehčit život zejména pečujícím rodičům ve vyšším věku. Magistrát o tom dnes informoval na webu.
Budova v Ptašínského ulici původně sloužila jako domov pro seniory, který musel být uzavřen kvůli nevyhovujícímu požárně-bezpečnostnímu stavu. Oprava a stavební práce zahrnovaly mimo jiné zdravotně-technické instalace, modernizaci plynové kotelny s ohřevem vody či opravu výtahu.
"Vzniklo zde jedinečné bydlení propojené se sociální podporou pro rodiče, kteří ve vyšším věku pečují o své dospělé děti se zdravotním znevýhodněním. Tímto projektem reagujeme na potřeby lidí, kteří i přes přibývající věk a zdravotní omezení nadále poskytují péči svým potomkům a zároveň sami začínají potřebovat pomoc při zabezpečení chodu domácnosti," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS)
Lidé v bytech najdou nejen bydlení, ale v případě potřeby také možnost úzkého propojení zejména s terénní či ambulantní sociální službou, kterou bude zajišťovat Centrum sociálních služeb Brno. "Toto uspořádání jim pomůže zvládat každodenní život a přinese větší jistotu do budoucna. Podpora bude pro klienty snadno dostupná a umožní reagovat na jejich potřeby. Obdobná forma bydlení propojená se sociální pomocí je v Brně novinkou," doplnila primátorka.
Šest bytů o dispozici 2+kk bude sloužit jako dlouhodobé bydlení pro stárnoucí rodiče s dospělými dětmi odkázanými na pomoc druhé osoby. Dalších šest bytů je 1+kk, určené jsou jako dočasné bydlení pro seniory nebo osoby s fyzickým či smyslovým znevýhodněním v nepříznivé životní situaci. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou, první klienti se stěhují v polovině září a plné obsazení se očekává do konce roku.
Objekt spravuje příspěvková organizace Centrum sociálních služeb, která zajistí provoz i sociální péči a vybavila interiéry za přibližně 1,5 milionu korun. Město zároveň chystá úpravu přízemních prostor, kde v budoucnu vznikne nové zázemí pro denní stacionář.