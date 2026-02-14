Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Byla neděle 15. února 1976 kolem poledne. Pětačtyřicetiletá květinářka Marie Bartošová nastoupila do tramvaje směrem k Fakultní nemocnici u svaté Anny. Na Pekařské pracovala.
Ve stejnou dobu se dvaapadesátiletý Miroslav Šudák vydal navštívit svou manželku Alenu, která u sv. Anny tehdy ležela. Chtěl jet autobusem, jenže ten měl poruchu, a tak nasedl do stejné tramvaje jako Bartošová.
To, co se odehrálo poté, když oba z tramvaje vystoupili, i po padesáti letech stále fascinuje spoustu lidí, a to nejen z Brna.
Pod Šudákem se doslova propadla zem. Odvážná Bartošová se jej snažila zachránit, a to ji stálo život. Tělo ženy, která doplatila na svůj hrdinský čin, prostě zmizelo a nikdy se nenašlo. Její ostatky leží s největší pravděpodobností někde v blízkosti Pekařské ulice dodnes.
Zem vymlela voda
Tragédii způsobilo staré litinové potrubí z 19. století, které nevydrželo zvýšený tlak vody a v podzemí prasklo. Lidem v Pekařské ulici podle dobových svědectví netekla voda už v sobotu večer.
Voda v podzemí odtékala starou historickou kanalizační stokou. „Začala vymývat kaverny, vzniklo několik sprašových slují a pak to ztratilo nosnost. V neděli tam zbylo už jen deset centimetrů dlažebních kostek,“ popsal iDNES.cz stavební inženýr Aleš Svoboda. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, kam nastoupil několik let po neštěstí, byl pověřen průzkumem brněnského podzemí, aby se podobná tragédie nemohla opakovat.
Ačkoli se takové neštěstí od té doby nestalo a pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací kontrolují stav trubek minimálně jednou za čtyři roky, nelze vyloučit, že se to už nikdy opakovat nebude.
„Taková nehoda nemusí být způsobena zrovna prasklým vodovodem. V podzemí jsou i kolektory, kabelovody a spousta jiných věcí, které mohou být poškozeny a narušit vodovod, jenž se nachází blízko u toho,“ řekl iDNES.cz při 40. výročí nehody v roce 2016 tehdejší generální ředitel společnosti Ladislav Haška.
Vyřeší se někdy záhada zmizelého těla?
Tělo Marie Bartošové se tehdy nenašlo. I když se o patnáct let později objevila nová stopa. Policie v roce 1992 našla poblíž kanalizační výpusti v Kšírově ulici v Komárově lidské kosti a zbytek krimplenových kalhot. O půl roku později v Černovicích řeka Svratka vyplavila lebku.
Manžel Marie Bartošové na nalezených kalhotách sice identifikoval klín, který si do nich manželka všila, ale kosti nikdo zkouškám DNA nepodrobil. Vyšetřovatel Jiří Králík i přesto považoval případ za uzavřený.
Znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda ale i po 50 letech od tragédie tvrdí, že technicky není možné, aby se tělo z Pekařské ulice dostalo tak daleko. „Kdysi jsme fabulovali cestu, kudy mohlo tělo projít, ale do Černovic se prostě dostat nemohlo,“ dodává.
Případ by si podle něj zasloužil pečlivé došetření. Svědci propadu Pekařské ulice, kteří tehdy cestovali tramvají, ještě žijí.
Legendy o sklepích a emigraci
Nehodě tenkrát přihlížely desítky lidí. Podle hlavní vyšetřovací verze byla Marie Bartošová jediná, kdo se snažil Šudákovi pomoct. Muž se zachytil o kabely a díky podané ruce Bartošové se dokázal vysoukat z vody nahoru. Pod jeho zachránkyní se ale prolomila další část povrchu, takže sama spadla do vody.
Držela se uvolněných kabelů, ale kvůli chybějícímu palci na ruce se po chvíli pustila. Na dně se ve vodě a řídkém bahně nejspíš hned utopila. „I přesto se lidé pořád mylně domnívají, že se propadla do sklepů,“ vysvětlil Svoboda.
Okolo zmizelého těla v Brně kolovala spousta legend. Jedna dokonce říká, že Bartošová v podzemí vůbec neskončila a příležitosti využila k emigraci.
Hlavně to ututlat
Tragédie na konci zimy 1976 otřásla Brnem, z novin se o ní ale lidé příliš nedozvěděli. Zrovna se totiž chystal 15. okresní sjezd KSČ a ten byl pro většinu deníků důležitější. Úřady navíc chtěly záležitost co nejrychleji a nejtišeji uzavřít.
Národní výbor města Brna odmítl manžela Bartošové odškodnit a nepřispěl ani na pamětní desku. Ta byla v Pekařské ulici umístěna až v 90. letech.
Vysvětlení se už ale Bartoš ani zachráněný Miroslav Šudák nedočkají. Oba jsou již mnoho let po smrti.