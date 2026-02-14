Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Dominika Hejl Hromková, Petra Škraňková
  15:02aktualizováno  15:02
Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo zachránit. Ženu, jež mu podala pomocnou ruku, pohltila zem navždy. Její tělo se nikdy nenašlo.
Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla. | foto: encyklopedie.brna.cz

Pekařská ulice v Brně, kde se 15. února 1976 propadl tramvajový můstek. Díra...
Pekařská ulice v Brně, kde se 15. února 1976 propadl tramvajový můstek. Díra...
Do dutiny se propadli dva lidé - květinářka Marie Bartošová a Miroslav Šudák.
Tragická smrt Bartošové měla vliv na to, že z obav před opakováním takové...
10 fotografií

Byla neděle 15. února 1976 kolem poledne. Pětačtyřicetiletá květinářka Marie Bartošová nastoupila do tramvaje směrem k Fakultní nemocnici u svaté Anny. Na Pekařské pracovala.

Ve stejnou dobu se dvaapadesátiletý Miroslav Šudák vydal navštívit svou manželku Alenu, která u sv. Anny tehdy ležela. Chtěl jet autobusem, jenže ten měl poruchu, a tak nasedl do stejné tramvaje jako Bartošová.

To, co se odehrálo poté, když oba z tramvaje vystoupili, i po padesáti letech stále fascinuje spoustu lidí, a to nejen z Brna.

Pod Šudákem se doslova propadla zem. Odvážná Bartošová se jej snažila zachránit, a to ji stálo život. Tělo ženy, která doplatila na svůj hrdinský čin, prostě zmizelo a nikdy se nenašlo. Její ostatky leží s největší pravděpodobností někde v blízkosti Pekařské ulice dodnes.

Tragická smrt Bartošové měla vliv na to, že z obav před opakováním takové...
V Pekařské ulici v Brně se 15. února 1976 propadl nástupní ostrůvek u tramvaje...

Zem vymlela voda

Tragédii způsobilo staré litinové potrubí z 19. století, které nevydrželo zvýšený tlak vody a v podzemí prasklo. Lidem v Pekařské ulici podle dobových svědectví netekla voda už v sobotu večer.

Voda v podzemí odtékala starou historickou kanalizační stokou. „Začala vymývat kaverny, vzniklo několik sprašových slují a pak to ztratilo nosnost. V neděli tam zbylo už jen deset centimetrů dlažebních kostek,“ popsal iDNES.cz stavební inženýr Aleš Svoboda. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, kam nastoupil několik let po neštěstí, byl pověřen průzkumem brněnského podzemí, aby se podobná tragédie nemohla opakovat.

Ačkoli se takové neštěstí od té doby nestalo a pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací kontrolují stav trubek minimálně jednou za čtyři roky, nelze vyloučit, že se to už nikdy opakovat nebude.

„Taková nehoda nemusí být způsobena zrovna prasklým vodovodem. V podzemí jsou i kolektory, kabelovody a spousta jiných věcí, které mohou být poškozeny a narušit vodovod, jenž se nachází blízko u toho,“ řekl iDNES.cz při 40. výročí nehody v roce 2016 tehdejší generální ředitel společnosti Ladislav Haška.

Brněnské podzemí ukrývá tajnou nacistickou továrnu, její velikost je neznámá

Vyřeší se někdy záhada zmizelého těla?

Tělo Marie Bartošové se tehdy nenašlo. I když se o patnáct let později objevila nová stopa. Policie v roce 1992 našla poblíž kanalizační výpusti v Kšírově ulici v Komárově lidské kosti a zbytek krimplenových kalhot. O půl roku později v Černovicích řeka Svratka vyplavila lebku.

Manžel Marie Bartošové na nalezených kalhotách sice identifikoval klín, který si do nich manželka všila, ale kosti nikdo zkouškám DNA nepodrobil. Vyšetřovatel Jiří Králík i přesto považoval případ za uzavřený.

Znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda ale i po 50 letech od tragédie tvrdí, že technicky není možné, aby se tělo z Pekařské ulice dostalo tak daleko. „Kdysi jsme fabulovali cestu, kudy mohlo tělo projít, ale do Černovic se prostě dostat nemohlo,“ dodává.

Případ by si podle něj zasloužil pečlivé došetření. Svědci propadu Pekařské ulice, kteří tehdy cestovali tramvají, ještě žijí.

Tragédii v Pekařské ulici v Brně připomíná deska s fotkou Marie Bartošové.
Pekařská ulice v Brně, kde se 15. února 1976 propadl tramvajový můstek. Díra...

Legendy o sklepích a emigraci

Nehodě tenkrát přihlížely desítky lidí. Podle hlavní vyšetřovací verze byla Marie Bartošová jediná, kdo se snažil Šudákovi pomoct. Muž se zachytil o kabely a díky podané ruce Bartošové se dokázal vysoukat z vody nahoru. Pod jeho zachránkyní se ale prolomila další část povrchu, takže sama spadla do vody.

Držela se uvolněných kabelů, ale kvůli chybějícímu palci na ruce se po chvíli pustila. Na dně se ve vodě a řídkém bahně nejspíš hned utopila. „I přesto se lidé pořád mylně domnívají, že se propadla do sklepů,“ vysvětlil Svoboda.

Okolo zmizelého těla v Brně kolovala spousta legend. Jedna dokonce říká, že Bartošová v podzemí vůbec neskončila a příležitosti využila k emigraci.

Hlavně to ututlat

Tragédie na konci zimy 1976 otřásla Brnem, z novin se o ní ale lidé příliš nedozvěděli. Zrovna se totiž chystal 15. okresní sjezd KSČ a ten byl pro většinu deníků důležitější. Úřady navíc chtěly záležitost co nejrychleji a nejtišeji uzavřít.

Národní výbor města Brna odmítl manžela Bartošové odškodnit a nepřispěl ani na pamětní desku. Ta byla v Pekařské ulici umístěna až v 90. letech.

Vysvětlení se už ale Bartoš ani zachráněný Miroslav Šudák nedočkají. Oba jsou již mnoho let po smrti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Mají česká jména, ale jiný znak na prsou. Kdo na olympiádě nehraje za Česko?

Kevin Fiala s pukem na holi v zápase s Německem.

Mluví česky nebo v tuzemsku mají část rodiny. Přesto na zimní olympiádě v Miláně nastupují v dresech jiných zemí. Hokejový turnaj ZOH 2026 nabízí hned několik příběhů hráčů s českými kořeny.

14. února 2026  15:44

Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Policisté museli řidiče v protisměru zablokovat. (14. února 2026)

V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil...

14. února 2026  15:22

Méně odkladů, více prvňáků. Zlínské školy se připravují na nový režim

Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)

Ve Zlíně se v pátek konaly zápisy do prvních tříd, míst je podle vedení města dostatek. Ubylo odkladů, podmínky jsou totiž přísnější. Školy zároveň hledají asistenty pedagoga, kteří budou od září...

14. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

14. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Smíchovského nádraží unikl plyn, plynaři prověřují metro i vlaková nástupiště

U Smíchovského nádraží unikl plyn, hasiči prověřují metro i vlaková nástupiště....

Pražští hasiči zasahují u smíchovského nádraží, kde došlo k narušení plynového potrubí. Omezené jsou kvůli tomu spoje městské hromadné dopravy. Podle hasičů už na místě pracují plynaři a kontrolují...

14. února 2026  14:32

Areál Ševčinského dolu v Příbrami zaplnily masopustní maškary

ilustrační snímek

Areál Ševčinského dolu v Příbrami dnes oživil masopustní rej. V čele průvodu kráčel tradičně duch okolních brdských lesů Fabián, doprovázela ho kapela a důlní...

14. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Ostravská zoo odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ dalĹˇĂ­ dvÄ› mlĂˇÄŹata vzĂˇcnĂ©ho varana papuĂˇnskĂ©ho

Ostravská zoologická zahrada odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského. Zatím pobývají v chovatelském zázemí, dospělé varany mohou návštěvníci...

14. února 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Olympijský vítěz Metoděj Jílek znovu otevřel otázku výstavby rychlobruslařské haly v Česku. Po zlaté a stříbrné medaili z Milána věří, že úspěchy Čechů mohou pomoci změnit dlouholetý paradox českého...

14. února 2026  12:39

Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky

Reklama na streamovací službu Disney+ v New Yorku. (12. listopad 2019)

Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc zažité. Co když vám ale řekneme, že se trend krátkých videí „na výšku“, který v současnosti frčí typicky...

14. února 2026  12:09

Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí

Lochkovský tunel uzavřela nehoda kamionu a osobního auta (20.8.2018)

I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo stávající osmdesátky by mohli projet řidiči Lochkovským a Cholupickým tunelem, a to zřejmě již za pár...

14. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jablonec nad Nisou podpoří sousedské akce, v programu je 400.000 korun

ilustrační snímek

Sousedské slavnosti a pikniky, drakiády, pohádkové cesty lesem, veřejná čtení, workshopy a tvůrčí dílny, komunitní zahradnické projekty, dobrovolnické úklidy,...

14. února 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

14. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.