Brno plánuje postavit tři nové mateřské školy pro stovky dětí

V Brně vzniknou tři nové mateřské školy pro stovky dětí. Brněnští radní dnes schválili zadávací řízení na projektové dokumentace školky na Kamenném vrchu v Novém Lískovci a v Dělostřelecké ulici v Králově Poli. Stavba by mohla začít v roce 2028. Rada také schválila investiční záměr na vybudování nové mateřské školy v Soukenické ulici, oznámil dnes magistrát v tiskových zprávách.
Nová mateřská škola na Kamenném vrchu za více než 98 milionů korun by měla mít dvě nadzemní podlaží a zelenou střechu. Vedle budou i parkovací stání. "Mateřská škola Kamenný vrch na ulici Petra Křivky má mít čtyři třídy pro celkově 100 dětí. Kromě toho se počítá s jídelnou a provozním zázemím, menší tělocvičnou i s administrativními prostory," řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Školka vznikne kvůli výstavbě v okolí. Do roku 2029 tam má totiž přibýt více než 300 bytů. Nyní Brno hledá zhotovitele.
Pokračuje i příprava Mateřské školy Dělostřelecká v Králově Poli. "Zařízení pojme osm až devět tříd, takže maximální kapacita bude činit 225 dětí. Zároveň tam vyroste zahrada s herními prvky a další potřebné dopravně-technické zázemí," uvedla radní pro školství Irena Matonohová (STAN). Náklady budou zřejmě okolo 161 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, mateřské školy by se mohly začít stavět v roce 2028.
Radní dnes také schválili investiční záměr na výstavbu školky v Soukenické ulici pro asi 100 dětí. Město tak reaguje na nedostatek předškolních zařízení v městské části Brno-střed. Dvoupodlažní budova za 120 milionů korun bez daně bude podle Vaňkové zahrnovat čtyři třídy. Na zahradě vznikne jízdní okruh například pro jízdu na koloběžce.
Město také plánuje navýšit kapacity mateřské školy Cihelní v Maloměřicích a Obřanech. Radní dnes schválili investiční záměr na přístavbu, díky které se kapacita zvýší o 50 dětí.