Brno plánuje proměnu Veselé ulice, přibude místa pro chodce i nové stromořadí

Více místa pro chodce, restaurační zahrádky a nové stromořadí má přinést proměna Veselé ulice v centru Brna. Koncepční studii zpracovanou Kanceláří architekta města ve středu schválili brněnští radní. Návrh reaguje na změny v parkování i proměnu lokality v souvislosti s výstavbou Janáčkova kulturního centra, uvedl v tiskové zprávě mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Koncepční studie bude městu sloužit jako podklad pro další projektovou přípravu.
Ulice zatím slouží spíše jako průchozí, ovlivňuje ji parkování a automobilová doprava, v ulici také chybí zeleň. Nedaleko nyní vzniká Janáčkovo kulturní centrum, ve kterém v budoucnu najde zázemí brněnská filharmonie, a nové náměstí Ludvíka Kundery. "Chceme, aby na tyto změny navázal kvalitní veřejný prostor příjemný nejen k průchodu, ale i k trávení času. Důležitou součástí proměny proto bude nová zeleň – studie počítá s výsadbou až 17 nových stromů," uvedl radní pro územní plánování Petr Bořecký (Brnoklidem).
Studie navrhuje v části od České ulice k Janáčkovu kulturnímu centru vytvořit souvislejší stromořadí, při tom zachovat průhled na Petrov a zvonici kostela svatého Michala, uvedl magistrát. Podél silnice je navržen chodník široký v průměru 4,3 metru. Rozšířené plochy mají umožnit pohodlnější průchod i vznik restauračních zahrádek. Na rohu se Středovou ulicí studie navrhuje rozšířený prostor se stromy i pobytovými lehátky.
"Změna pravidel vjezdu do historického centra umožňuje využít část prostoru dnes zabraného parkujícími auty. Na Veselé tak mohou vzniknout širší chodníky, přibýt stromy nebo místa k posezení, přitom ale zůstane zachována potřebná dopravní obsluha, část parkovacích kapacit, zásobování, svoz odpadu nebo příjezd do garáží Velkého Špalíčku," doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).