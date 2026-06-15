Brno podá podnět na prověření a změnu územního plánu v lokalitě za Lužánkami

Město Brno podává podnět na prověření a pořízení nové změny územního plánu pro lokalitu Ponava - Za Lužánkami, sdělil dnes ČTK Tadeáš Mima z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Podnět se týká části územního plánu s označením Po-4, kterou na konci února zrušil Nejvyšší správní soud (NSS), a okolních ploch. Cílem je například prověřit rozvojové potřeby města či umístění nového fotbalového stadionu.
NSS v únoru zrušil část územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se podle soudu nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Rozsudek se konkrétně týkal lokality označené Po-4: Sportovní areál Lužánky při Sportovní a Drobného ulici. V minulosti tam byl zimní stadion, nyní lokalitu tvoří sportoviště, parkoviště či bývalá nákupní galerie. Starý fotbalový stadion není její součástí.
"S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu z konce letošního února se zároveň zastavuje pořizování dílčí změny územního plánu, která se dosud věnovala stejné oblasti," uvedl Mima.
Podle něj je cílem podnětu obnovení plnohodnotného regulačního rámce, čímž by se odstranilo omezení rozhodování pro dané území. "Nový podnět zohledňuje právní závěry soudů, prověří aktuální rozvojové potřeby i požadavky města a v širších souvislostech nastaví odpovídající podmínky pro adekvátní využití území," uvedl Mima. Doplnil, že cílem je rovněž prověřit možnosti umístění nového fotbalového stadionu s prověřovanou výškou 37 metrů, který má být vystavěn na místě stávajícího stadionu.
Urbanistický rozvoj Brna se od roku 2025 řídí novým územním plánem, který nahradil dokument z roku 1994. Dlouholetou přípravu nového územního plánu provázely tisíce námitek a požadavků. Nedávno zrušil další část brněnského územního plánu Krajský soud v Brně, jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a Fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Ani zde se město podle rozsudku nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí.