Podle informací od hasičů hořelo v oblasti obřanského hradiska. „Velitel zásahu si povolal jednotky z druhého stupně požárního poplachu,“ uvedli hasiči. Přibližně v 15:30 se podařilo požár lokalizovat, po 17:00 zlikvidovat.
Policisté uzavírali nejbližší komunikace a zajišťovali plynulý průjezd hasičské techniky k požářišti, informovala policie na síti X. Požár ovlivnil také hromadnou dopravu, ulice Hradiska byla kvůli zásahu hasičů odpoledne neprůjezdná, stejně jako silnice mezi Obřany a Bílovicemi nad Svitavou na Brněnsku.
Mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Dvořáček odpoledne řekl, že zdravotníci měli v péči muže, kterého transportovali do bohunické nemocnice se středně těžkými popáleninami. Hasiči na síti Threads informovali o jednom zraněném chataři a dvou hasičích.
Mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský pro redakci iDNES.cz upřesnil, že byl na místě vyhlášený 2. stupeň požárního poplachu. Podle dostupných informací se jednalo o požár trávy, v jejímž důsledku vzplálo šest chat.
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