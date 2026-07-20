Brno pravděpodobně vzniklo ještě před rokem 1000, odhalila analýza kostí

Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu, zjistili archeologové Muzea města Brna. V laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Muzeum o tom informovalo v tiskové zprávě.
Archeologové znají dvě nejstarší kamenné stavby tehdejšího Brna, rotundu v areálu dnešního starobrněnského kláštera a druhou ve Vídeňské ulici. Obě pocházejí přibližně z 11. století. Muzeum města Brna nyní znovu vyhodnocuje výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu z let 1976 až 1984, při němž byla rotunda u starobrněnské baziliky objevena. Součástí nového zpracování jsou i moderní přírodovědné analýzy včetně radiokarbonového datování.
U kamenné stavby není možné přesněji určit rok jejího vzniku, větší naděje odborníci vkládali do ostatků z hřbitova, který tehdy starobrněnskou rotundu obklopoval. Vzorek z nejhlouběji uloženého hrobu odeslali do radiokarbonové laboratoře v polské Poznani.
Výsledek ukázal, že pohřbený zemřel mezi lety 978 a 1049. Díky tomu lze vznik nejstaršího Brna posunout ještě před rok 1000. Archeologové budou dál hledat vhodné vzorky a podrobovat je dalším analýzám. Věří, že se jim tak podaří období vzniku prvního trvalého osídlení na břehu Svratky ještě více zúžit.
První zmínka o Brně je v Kosmově kronice z roku 1091, tehdy ale už bylo město dávno založené. Městská privilegia mu udělil v roce 1243 Václav I. Až do přelomu 12. a 13. století se Brno rozvíjelo na místě dnešního Starého Brna, tedy v okolí současného Mendlova náměstí, poté se centrum posunulo pod návrší Petrov, kde je dodnes.