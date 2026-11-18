Nové vedení Brna nesouhlasí se záměrem vlády zrušit závazná pravidla pro vaření ve školních jídelnách. V posledním volebním období město intenzivně pracovalo s řediteli základních škol a vedoucími jídelen, aby je připravilo na nová pravidla, která mají platit od 1. září příštího roku. A hodlá v tom pokračovat i nadále, aby brněnské školní kuchyně vařily zdravě a podle moderních výživových poznatků, řekla na dnešní tiskové konferenci náměstkyně primátora Irena Matonohová (Lidovci a Starostové).
Vedení města bude trvat na tom, aby stravování bylo na úrovni, jakou doporučují odborníci. "Na zpřísnění spotřebního koše jsme se připravovali, chystali jsme na to jídelny. Proto celostátní vývoj sledujeme se znepokojením. Pokud bude spotřební koš opravdu zrušen, je to krok špatným směrem," míní Matonohová.
Pokud k tomuto kroku vláda skutečně přistoupí a vyhláška bude sloužit jen jako metodické doporučení, radní budou debatovat o tom, jak se k tomu postavit. "Osobně bych nebyla pro to, abychom něco stanovovali závazně. Ale chtěla bych pokračovat v práci s jídelnami a školami. Je to cesta náročnější, ale výrazně lepší. Pokud lidé pochopí, že to, co se po nich chce, je pro dobro věci, tedy zdraví dětí, tak je to lepší, než když se jim to nařídí," řekla Matonohová.
Město ve spolupráci s odborníky a jídelnami vydalo v minulých letech kuchařku, vznikly metodické pokyny i příklady dobré praxe, ředitelé a vedoucí jídelen měli možnost se inspirovat. Zároveň město iniciovalo ukázková vaření pro pracovníky školních kuchyní. "Síťovali jsme také vedoucí jídelen s lokálními producenty surovin a potravin a biopotravin. Cítili jsme velice dobrou odezvu. Ředitelé a vedoucí jsou rádi, že se tomu někdo věnuje a že jsme téma zvedli. Zavedli jsme i dietní stravování," uvedla Matonohová.
Původně měla nová pravidla platit už od začátku letošního školního roku, ale nakonec byla platnost vyhlášky o rok odložena. Před několika dny vláda přišla s tím, že nejenže nebudou platit nová pravidla, ale ani ta stávající.