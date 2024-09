Brno protestovalo proti lanovce. Cestu neurychlí a vyděsí zvířata, vadí místním

Část protestujících proti stavbě lanovky v Brně má navzdory ochlazení v plánu na Dominikánském náměstí přespat. Ráno chtějí přijít na jednání brněnského zastupitelstva, kterému předají další petiční archy proti stavbě lanovky.

„Aby se naší peticí zastupitelstvo zabývalo, museli jsme získat alespoň 1 800 podpisů od lidí s trvalým bydlištěm v Brně. Těch jsme shromáždili na tři tisíce, další petiční archy předáme zastupitelům v úterý ráno,“ řekl za organizační tým akce Matouš Janča. Celkem petici podle něj podepsalo téměř 5 600 lidí.

Dnešní protest začal v 16:30 na křižovatce ulic Česká a Joštova, odkud se postupně narůstající skupina protestujících pomalým krokem za zvuku bubnů a skandování hesel vydala na náměstí Svobody a přes Zelný trh na Dominikánské náměstí.

„Brno hází, ejchuchu, miliardu do vzduchu,“ volali lidé v reakci na plánovanou cenu stavby za 950 milionů korun.

„Trolejbus nám stačí, chcem slyšet zpěv ptačí,“ zněl další slogan pochodujících.

Kritici stavby namítají, že bohunický kampus je hromadnou dopravou dostatečně dostupný, a není tak nutné stavět lanovku, která má vzniknout v prostoru největšího zimoviště havranů a kavek na jihu Moravy.

Po příchodu na Dominikánské náměstí ke shromážděným lidem promluvil Jan Sychra, předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (ČSO), který patří k hlavním odpůrcům stavby. „Proč je nutné stavět lanovku, která trasu urazí za osm minut, když na stejné trase jezdí trolejbusová linka, která ji urazí za devět minut? Nesouhlasíme s přístupem současné politické reprezentace, že je možné postavit kdekoliv cokoliv, protože příroda se přece posune,“ uvedl Sychra.

Shromáždění má naplánovaný hudební a další program do dnešních 22:00, poté část lidí ve spacácích a karimatkách přespí pod několika party stany v dolní části náměstí. „Přespání je spíše symbolické, nešlo nám o to, vytvořit stanové městečko. Ale chceme toto téma dostat do veřejného prostoru, aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí,“ řekla Dana Nováková za organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem.

Ornitologové se obávají kolizí ptáků s nosnými lany i skleněnými plochami i rušení všech živočichů. Podle nich je poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě právě v trase plánované lanovky. Kromě dopadu na přírodu upozorňuje organizace i na chybějící studii, ze které by vyplývaly náklady a přínosy stavby.

Brněnský dopravní podnik získal pravomocné stavební povolení letos na jaře. Stavba má stát podle odhadů 950 milionů korun. Město ji celou z vlastního rozpočtu platit nechce a bude usilovat o dotace z fondů EU. Obhájci lanovky argumentují v její prospěch obecně tím, že do kampusu a okolí přijíždí denně hodně lidí.

Lanovku by mohli využívat ti, kteří budou přijíždět na akce do multifunkční haly vedle pisárecké vozovny. Potřebu lanovky zpochybňují třeba opoziční Zelení. Uvádějí, že oblast kampusu i hala jsou už obslouženy dostatečně tramvají, trolejbusy a autobusy. ČSO podala proti povolení stavby žalobu, které Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek. Až do jeho rozhodnutí, jež by mohlo padnout v druhé polovině září, nemůže brněnský dopravní podnik v přípravě stavby pokračovat.