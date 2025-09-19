Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem

Páteční ráno v brněnských Řečkovicích narušil výstřel, který přiměl obyvatele okolních domů přivolat policii. Incident se odehrál v Kolaříkově ulici, kde podle vyšetřovatelů dvaatřicetiletý muž fyzicky napadal téměř o dvacet let starší ženu.
„Kolemjdoucí sedmačtyřicetiletý muž se rozhodl zasáhnout a útočníka okřikl. Namísto uklidnění situace se ale agresor obrátil proti němu,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. V okamžiku, kdy se sám ocitl v ohrožení, sáhl napadený k varovnému výstřelu ze své legálně držené pistole.
Výstřel přispěl k rychlému příjezdu policejních hlídek i strážníků. Ti agresora zpacifikovali a odvezli v poutech na služebnu. „Napadenou ženu museli záchranáři následně převézt do nemocnice,“ dodal Malášek.
Policie nyní celou událost vyšetřuje a zjišťuje, zda bude útočník čelit obvinění z trestného činu.
