Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem

V pátek ráno se Kolaříkova ulice v brněnských Řečkovicích stala dějištěm dramatické události. Muž, který se zastal ženy napadené agresorem, musel následně čelit jeho útoku a použil tak varovný výstřel z legálně držené zbraně. Útočník skončil v policejní cele, žena byla převezena do nemocnice.
Páteční ráno v brněnských Řečkovicích narušil výstřel, který přiměl obyvatele okolních domů přivolat policii. Incident se odehrál v Kolaříkově ulici, kde podle vyšetřovatelů dvaatřicetiletý muž fyzicky napadal téměř o dvacet let starší ženu.

„Kolemjdoucí sedmačtyřicetiletý muž se rozhodl zasáhnout a útočníka okřikl. Namísto uklidnění situace se ale agresor obrátil proti němu,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. V okamžiku, kdy se sám ocitl v ohrožení, sáhl napadený k varovnému výstřelu ze své legálně držené pistole.

Výstřel přispěl k rychlému příjezdu policejních hlídek i strážníků. Ti agresora zpacifikovali a odvezli v poutech na služebnu. „Napadenou ženu museli záchranáři následně převézt do nemocnice,“ dodal Malášek.

Policie nyní celou událost vyšetřuje a zjišťuje, zda bude útočník čelit obvinění z trestného činu.

