Brno s Jihomoravským krajem vybírají dopravce pro leteckou linku do Frankfurtu

Brno společně s Jihomoravským krajem zahájily výběrové řízení na dopravce, který by měl zajistit leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem, napsal v tiskové zprávě mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Evropská unie souhlasila s tím, aby obě samosprávy podpořily letecké spojení z veřejných peněz, přičemž každá přispěje rovným dílem až 1,5 milionz eur ročně (cca 36,3 milionu Kč). Pokud samosprávy dopravce vyberou, mohla by být linka spuštěná na jaře příštího roku.
Původní termín, o němž město hovořilo, byla polovina letošního roku. Nicméně Brno a kraj musely čekat na vyjádření Evropské unie. Linka má létat čtyřikrát týdně a zajistí spojení jižní Moravy s velkým leteckým přestupním uzlem na linky do celého světa. Smlouva má být uzavřená na tři roky.
"Spojení s Frankfurtem nad Mohanem vnímáme jako příležitost pro celý region, a to z pohledu obchodního, turistického i kulturního," řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Dopravci mohou nabídky podat do 29. září.
Brno s krajem usilují o podobnou linku dlouhodobě. Ještě před covidovou pandemií, tedy před rokem 2020, existovalo spojení do Mnichova. Letadla začala létat v listopadu 2015 a v provozu byla linka do února 2019, kdy ji britský dopravce BMI regional zrušil prakticky ze dne na den. Od té doby Brno žádnou celoroční linku do významného uzlu nemá. Ještě před Frankfurtem usilovalo o Amsterodam, který je vnímaný na rozdíl od Frankfurtu i jako atraktivní turistická a tedy cílová destinace, ale ukázalo se jako nemožné získat pro ni atraktivní čas příletu a odletu v Nizozemsku.