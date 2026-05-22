Brno se bude bránit zrušení části územního plánu kasační stížností

Brno se bude proti zrušení části územního plánu v oblasti východně od Mendlova náměstí bránit kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, řekl ČTK mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Jde o reakci na pondělní rozsudek Krajského soudu v Brně. Podle něj se město nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí, společnosti Oltec, a nepřiměřeně omezilo jeho vlastnická práva. Pracovníci magistrátu se nyní s rozsudkem seznamují a pracují na právní a odborné analýze.
Společnost vlastní na pozemcích mezi Fakultní nemocnicí u svaté Anny a Hybešovou a Václavskou ulicí nemovitosti. Jádrem sporu se staly dva tzv. průrazy, tedy prodloužení Hybešovy a Ypsilantiho ulice. Hybešova ulice by se de facto narovnala a ústila by přímo do Mendlova náměstí, stejně tak Ypsilantiho z jihu. Tyto záměry obsahoval již územní plán z roku 1994, avšak město za 30 let nepodniklo kroky k tomu, aby se tato vize naplnila. A to, že tyto záměry obsahoval již územní plán z roku 1994 i ten nový, zásadně omezuje možnosti majitele s nemovitostmi nakládat a dělat stavební zásahy.
Podle Poňuchálka nejde o zásah do koncepce územního plánu, ale jen o dílčí vymezení jedné konkrétní rozvojové oblasti. "Nelze zatím vyvozovat konkrétní dopady na další rozvoj dotčeného území," uvedl Poňuchálek. Město podle něj využije všech dostupných právních prostředků, aby ochránilo své zájmy a kontinuitu územního plánování. Právně je nyní dotčená lokalita přechodně označena jako plocha "zpochybněná soudem", což bude platit do doby, než město pořídí změnu pouze pro toto území.
Již v únoru zrušil Nejvyšší správní soud část územního plánu, který se týkal lokality za Lužánkami v místě, kde stával hokejový stadion. Ani v tomto případě se město nevypořádalo s námitkami muže ze sousedství, kterému se nelíbilo, že by zde měla být umožněna z jeho pohledu masivní výstavba. Město podalo proti rozsudku ústavní stížnost, tu však Ústavní soud odmítl. "Město nyní analyzuje odůvodnění uvedeného rozhodnutí i jeho dopady na další postup. Současně zvažuje všechny dostupné právní a procesní možnosti, které by mohly vést k ochraně jeho práv a oprávněných zájmů," řekl Poňuchálek. I pro tuto plochu musí město pořídit samostatnou změnu územního plánu.