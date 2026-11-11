Brno by se mělo lépe připravit na vlny veder, míní náměstkyně Vencovská

Jako odolnější, připravenější a lépe reagující na vlny veder vidí Brno za čtyři roky nová náměstkyně primátora pro životní prostředí Natálie Vencovská (Zelení). Mnoho menších a prospěšných opatření pro lepší klima jde udělat rychle a i levně, uvedla v rozhovoru s ČTK. Na konci volebního období by chtěla mít ve městě více ozeleněných ploch, důležitým bodem programu je i přeměna ulice Veveří na bulvár.
Funkce se osmadvacetiletá designérka ujala minulý týden, s agendou se tedy ještě seznamuje. Jako občanka by však minulému vedení jedničku nedala. "Vždycky mě štvala ta izolovanost projektů, že na sebe moc nereagují," poznamenala Vencovská. Za příklad dobrého projektu dala protipovodňová opatření na Svratce. "A pak se kouknete vedle a je tam hala Rondo přesycená vizuálním smogem," konstatovala.
Město podle ní trápí také chybějící stín v ulicích, v posledních letech vázla třeba ochrana zeleně. Domnívá se, že kácení stromů by mohly v mnoha případech předejít kořenové sondy, které by zjistily jejich skutečný stav nebo umístění kořenů. "Často tam naběhne zhotovitel a pokácí všechno, protože řekne, že stromy nešly obkopat nebo že byly ve špatném stavu. A většinou víme, že to tak není, jen se tomu prostě nedala potřebná péče a čas," vysvětlila Vencovská. Uvažuje o zřízení linky, kam by se s podobnými podněty mohli občané obracet.
Zapojit lidi by chtěla také do přeměny ulice Veveří na bulvár. Vycházet by měla z již zpracované studie proveditelnosti. "Ráda bych proměnu spolunavrhnovala s lidmi, kteří tam mají obchody a kteří tam bydlí," řekla Vencovská. V této ulici získali Zelení v brněnských volbách největší voličskou podporu. Zelenější by Vencovská ráda viděla i Hybešovu nebo Lidickou ulici. "Očekávám, že to bude náročné, protože v momentě, kdy ulicí jezdí tramvaj, je složitější dát to do kupy se všemi sítěmi," uvedla náměstkyně.
Z dalších opatření, která by Brnu mohla pomoct reagovat na klimatickou změnu, zmínila odstraňování betonových ploch a zavádění vsakovacích povrchů odvádějících dešťovou vodu, méně invazivní sekání trávníků nebo osazování střech zelení. Jednou z prvních věcí, o které by se chtěla postarat, je zastínění zastávek. Prostor pro zlepšení vidí i v komunikaci problematiky životního prostředí nebo v upozorňování na možnosti využívat dotace na zelená opatření.
Vencovská rovněž upozornila, že město zatím nepracuje s daty. "Ve spoustě měst, zvlášť těch na jihu Evropy, je něco, čemu se říká dobrovolný registr zranitelných osob. Lidé mající nějakou zdravotní limitaci se mohou zaregistrovat a přijde jim upozornění v případě potřeby, například 'Pozor, za tři dny přijde vlna veder, zůstaňte doma'. Vlny veder budou, my to nezastavíme. Můžeme na ně reagovat a připravovat se. To je to, co chceme dělat," řekla náměstkyně.
Jaký rozpočet pro životní prostředí se podaří na příští rok vyjednat, bude Vencovská ještě řešit. "To, co mi dává sebevědomí je, že jsme si řekli, že adaptace na klimatickou změnu bude vedle bytové výstavby jedna z priorit Brna," doplnila Vencovská.