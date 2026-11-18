Brno v anketě zjišťuje, jak se žije vysokoškolským studentům a jak ovlivňují město. Jejich zkušenosti podle magistrátu pomohou lépe porozumět tomu, co studentky a studenti potřebují a jakou roli hrají v životě Brna. Magistrát o tom dnes informoval na webu.
Brno navazuje na obdobné průzkumy z minulosti. Cílem je zjistit, jak studenti v Brně bydlí, pracují, cestují, tráví volný čas a jaké jsou jejich běžné příjmy a výdaje. Do průzkumu se mohou zapojit všichni současní studenti a studentky, kteří ve městě tráví alespoň část semestru. Týká se tedy nejen prezenčních studentů, ale také kombinovaného či distančního studia a zahraničních studentů.
"Vysokoškolští studenti jsou výraznou součástí života Brna. Nejde jen o to, kolik jich ve městě studuje a jaké jsou jejich příjmy a výdaje, ale také o to, kde a jak bydlí, jak se dopravují, kde pracují, jak tráví volný čas nebo zda chtějí v Brně zůstat i po dokončení školy. Právě tyto informace nám pomohou lépe porozumět tomu, jak studenti ovlivňují každodenní fungování města a co od Brna potřebují," uvedla náměstkyně primátora města Brna pro školství a participaci Irena Matonohová (STAN).
Dotazník se kromě bydlení, dopravy, práce a volného času podrobněji zaměřuje také na strukturu příjmů a výdajů. Výsledky město využije jako podklad pro lepší pochopení potřeb studentů a pro další rozhodování v oblastech, jako jsou bydlení, veřejná doprava, pracovní příležitosti, kultura, sport nebo další služby využívané studenty. Součástí průzkumu jsou také otázky na budoucí plány studentek a studentů a faktory, které mohou ovlivnit jejich rozhodnutí zůstat v Brně po skončení studia.